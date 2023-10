Terra amara: Zuleyha ama Demir? | Trama 18 e 19 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre 2023

Demir attende solamente di trovare un testimone affidabile per far fuori personalmente l’assassino di sua madre. Zuleyha, in ansia, chiede a Sadi di comunicarle in via riservata qualsiasi novità sul caso. Behice tenta di riavvicinarsi a Mujgan, la quale vuole ancora aiutarla economicamente ma senza più avere un rapporto con lei. Saniye ora sa che Gaffur viene ricattato da Behice e lo convince a rivelargli il particolare con cui lei lo tiene in pugno…

Fikret parla a Bahtiyar dell'amore che avverte per Mujgan, dicendo di esserne spaventato. Quando rientra a casa e la trova ad attenderlo, ubriaco, la tratta malissimo. Ma Fikret non sa che Cetin ha ascoltato la sua confessione. Dopo aver visto Demir giocare insieme a Adnan, Zuleyha non sa più quello che prova per il consorte.