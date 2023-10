Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 6 ottobre 2023

Fekeli si rende conto che Fikret ha fatto fuori la lapide di Adnan Yaman, ma non comprende il motivo dell'insano gesto. Finalmente Gulten è in procinto di sposarsi con Cetin. Le loro nozze saranno celebrate alla tenuta degli Yaman nel corso della cerimonia collettiva che Zuleyha ha voluto rifare per tramandare la tradizione inaugurata dalla defunta Hunkar Yaman…