Terra amara, anticipazioni dal 16 al 21 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 16 a sabato 21 ottobre 2023

Fekeli va a trovare Cetin e Gulten e gli propone di trasferirsi a casa sua, ma i ragazzi rifiutano dicendo che preferiscono andare avanti con le loro forze. Quando Zuleyha decide di provare a riavvicinarsi a Demir, non lo trova nel suo letto. Mujgan chiede a Fikret la natura dei suoi sentimenti e lui le confessa di non riuscire a dimenticarla.

Fekeli ha scoperto della relazione tra Mujgan e Fikret e sarebbe pronto a dare ai due giovani la sua benedizione, ma prima vuole sincerarsi che Fikret abbia intenzioni serie e lo porta a discutere della questione. Alla villa, nel frattempo, si è presentato un tassista che dice di sapere chi ha ucciso Hunkar, ma alcuni dettagli del suo racconto non coincidono con i fatti e questo fa sospettare che sia l’ennesimo sciacallo in cerca di soldi.

Demir aspetta solo di trovare un testimone affidabile per uccidere personalmente l’assassino di sua madre. Zuleyha, preoccupata, chiede a Sadi di riferire solo a lei qualunque novita’ sul caso. Behice cerca un riavvicinamento con Mujgan, la quale si propone di sostenerla economicamente, ma senza avere più alcun rapporto con lei. Infine, Saniye scopre che Gaffur viene ricattato da Behice e lo convince a rivelargli l’informazione con cui lei lo tiene in pugno.

Fikret racconta a Bahtiyar dei sentimenti che prova per Mujgan, affermando di esserne spaventato. Quando torna a casa e la trova ad aspettarlo, ubriaco, la tratta in malo modo. Fikret non sa che la sua confessione è stata sentita da Cetin, che è turbato dalla novità. Dopo aver visto Demir giocare con Adnan, Zuleyha è confusa su quello che prova per il marito: è forse amore?

Gaffur ha confessato a Saniye di avere ucciso Hatip dopo aver cercato inutilmente di ricattarlo. Saniye è sconvolta dalla notizia, tanto che la sua preoccupazione viene notata da Gulten, Sevda e Zuleyha. Dopo diversi confronti, Gaffur e Saniye decidono di raccontare tutto a Demir, nonostante questo potrebbe comportare l’arresto di Gaffur. Nel frattempo, a causa di Rasit, in città si sparge la voce dell’aggressione di Demir nei confronti di Behice.

Gaffur confessa a Demir di aver ucciso Hatip e gli parla della lettera di ricatto, spiegandogli che, a detta di Behice, questa è nelle mani di Sermin, la quale però nega tutto quanto. Demir dà una lezione a Gaffur, ma decide di non consegnarlo alle autorità per il bene di Saniye e di Uzum. In città, Fekeli vede Mujgan intenta a vendere i propri gioielli per poter sostenere le spese del trasferimento della zia a Istanbul; l’uomo allora insiste per provvedere personalmente alle spese di Behice. Intanto Sevda scopre che, il giorno della morte di Hunkar, Behice si è introdotta in casa sua. Lei e Zuleyha giungono quindi alla conclusione che sia stata Behice a uccidere Hunkar e a lasciare i gioielli in casa di Sevda per depistare le indagini. Dopo aver saputo degli omicidi dei due ex-mariti, Zuleyha accusa pubblicamente Behice di aver ucciso Hunkar Yaman.

Zuleyha porta al circolo e mostra a Behice un atto giudiziario che la inchioda alle sue responsabilità di assassina dei propri due mariti e di Hunkar. Behice fugge ma, avendo bisogno di denaro, deruba Gaffur. Zuleyha, stizzita per averla lasciata andare, va da Fekeli e insieme si mettono all'inseguimento della fuggitiva. Stessa cosa fanno Demir, informato da Sermin, e Fikret informato da Mujgan, fortemente scossa non solo per la zia ma anche per avere scoperto che il padre se ne era reso complice. L'inseguimento si conclude sul ciglio di un dirupo dal quale Behice, alla vista di Demir pronto a ucciderla e dopo un drammatico confronto con Fekeli che la invitava a costituirsi, si lancia nel vuoto e muore.