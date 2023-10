Terra Amara anticipazioni: Umit dà un ultimatum a Sevda

Come si comporterà Ümit Kahraman (Hande Soral) quando comincerà a giocare a carte scoperte con la madre Sevda Caglayan (Nazan Kesal)? La risposta arriverà nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese: la dottoressa darà infatti un ultimatum a Sevda per costringerla a stare dalla sua parte…

Terra Amara, news: Umit confessa a Sevda di essere Ayla

La storia arriverà ad un punto di svolta quando, nel bel mezzo di un litigio, Ümit confesserà a Sevda che è Ayla, la figlia che ha abbandonato quando aveva pochi mesi per viversi appieno la sua relazione extraconiugale con Adnan Yaman. Visibilmente sotto shock, Sevda avrà un infarto ma, appena si riprenderà, verrà mossa da un unico obiettivo: dimostrare ad Ayla che il padre le ha raccontato soltanto menzogne sul suo conto.

Un compito che la Caglayan riuscirà a portare a termine: in pratica, farà in modo che Umit ascolti una conversazione telefonica tra lei e la zia, dove quest’ultima dirà a chiare lettere che è stato il padre a portarla via dalle sue braccia, dopo averla addirittura proposto di abortire. Parole che sembreranno fare centro nel cuore della Caglayan, almeno finché non darà alla madre un ultimatum…

Terra Amara, spoiler: “Ayla” dà un ultimatum a Sevda

Eh sì: dato che non avrà ancora abbandonato le mire sull’ex amante Demir Yaman (Murat Unalmis), sempre più deciso a portare avanti il suo matrimonio con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), Ümit farà presente che l’unico modo che ha per farsi perdonare è quello di aiutarla a riconquistare il bell’imprenditore. Inizialmente, Sevda tenterà di tirarsi indietro, ma poi accetterà quando capirà che Ayla è davvero disposta ad interrompere i rapporti con lei qualora non dovesse porgerle il suo aiuto.

Proprio per questo, Sevda comincerà a fare il doppio gioco, ma in che modo? Semplice: pian piano, spingerà Demir a pensare che Zuleyha non ha mai dimenticato il defunto Yilmaz, visto che ogni giorno fa visita alla sua tomba. Insinuazioni che diventeranno ancora più cattive quando, in accordo con Ümit, Sevda ipotizzerà con Demir che la Altun potrebbe avere deciso di fingersi innamorata di lui soltanto con il fine di vendicarsi per tutto il male che ha fatto a lei e a Yilmaz.

Demir inizierà a prendere in considerazione tali discorsi soprattutto quando scoprirà che Zuleyha ha intestato a Yilmaz un campo che prima era dedicato alla memoria della madre Hunkar.

Terra Amara, trame: inizia a stringersi il cerchio intorno ad Ümit?

Comunque sia, possiamo anticiparvelo già da ora, non tutto sembrerà andare a favore della dottoressa. Ad esempio, Şermin (Sibel Tascioglu) si troverà tra le mani una lettera che l’ex marito Sabahattin ha inviato a Ümit e scoprirà con stupore che il primo nome della donna è Ayla, ossia lo stesso che Sevda urlava disperatamente il giorno in cui è stata ricoverata in ospedale per via dell’infarto.

La scaltra Şermin comincerà dunque a chiedersi per quale ragione Sevda sia l’unica che conosce il primo nome di Ümit e, oltre all’ignaro Demir, lo rivelerà anche a Lütfiye Duman (Hülya Darcan), la zia di Fikret (Furkan Palali).

Una notizia che, nel giro di qualche ora, arriverà anche alle orecchie di Ali Rahmet (Kerem Alisik), già dubbioso sul conto della dottoressa per via della relazione avuta, in Germania, con Fikret (di cui quest’ultimo non gli avrà mai parlato)… Seguici su Instagram.