The reunion: cast e trama della serie tv di Rai 2

A partire da mercoledì 4 ottobre, fa il suo debutto The Reunion, una nuova serie televisiva nata da una collaborazione tra Francia, Germania e Italia, che Rai 2 trasmetterà in tre prime serate. Si tratta dell’adattamento del best seller di Guillaume Musso intitolato “La ragazza e la notte”, pubblicato nel 2018 dalla casa editrice La nave di Teseo.

La trama si svolge in un lussuoso campus coperto dalla neve, dove tre amici condividono un oscuro segreto legato alla misteriosa scomparsa di una ragazza durante la notte. Questi elementi costituiscono il nucleo di una storia che intreccia dramma e thriller, catturando l’attenzione dei lettori in tutto il mondo.

La storia ha inizio sulla Costa Azzurra nell’inverno del 1997, quando una giovane donna scompare misteriosamente in un rinomato campus immerso nella neve. La narrazione ci porta poi immediatamente alla primavera del 2022, dove ritroviamo Fanny (Vahina Giocante), Thomas (Ioan Gruffudd) e Maxime (Grégory Fitoussi), tre amici che un tempo erano inseparabili, ma che non si sono più rivolti la parola da quella fatidica e lontana notte invernale, quando Vinca (Ivanna Sakhno) scomparve senza lasciare tracce.

Sono trascorsi 25 anni, ma Thomas ha deciso di rompere il lungo silenzio partecipando a una riunione di ex studenti del liceo Saint-Exupéry. Senza rendersene conto, metterà in pericolo la vita di tutti quelli che lo circondano, iniziando da quella di Maxime. Questo perché, in una notte di dicembre del 1996, Thomas e Maxime hanno commesso un omicidio e nascosto il cadavere nella palestra del liceo, la stessa palestra che, nel presente, sarà demolita nei giorni seguenti.

Come affronteranno ora Thomas e Maxime la situazione? Ciò che è accaduto sembra ineluttabilmente collegato alla successiva scomparsa di Vinca, un evento che Thomas non è ancora pronto ad affrontare…

Il romanzo da cui è tratta la storia, tradotto in 36 lingue, ha raggiunto la straordinaria cifra di oltre due milioni di copie vendute in tutto il mondo, e il suo costante crescendo di suspense ha contribuito a consolidarne il mito e la popolarità. Lo scrittore Guillaume Musso ha commentato:

Tutto ha inizio con il riunirsi casuale di tre amici del liceo dopo 25 anni. Durante questa riunione, apprendono che la vecchia palestra della scuola sarà demolita per far posto a un nuovo edificio. Tuttavia, per loro tre sorge un grave problema: 25 anni prima, all’interno di quelle stesse mura, hanno occultato un cadavere. Hanno dunque solamente 72 ore per trovare una soluzione prima che il crimine venga scoperto.

Musso ha anche condiviso il suo entusiasmo per l’adattamento televisivo del suo romanzo:

Vedere il mio romanzo portato in televisione oggi mi dà grande soddisfazione perché la serie rispecchia pienamente lo spirito con cui l’ho scritto. I sei episodi mantengono vivo il desiderio di scoprire cosa accadrà in seguito e quali tematiche, anche complesse, verranno affrontate. I personaggi sono delineati in tutta la loro complessità e potrebbero essere chiunque di noi, con i loro pregi, difetti, luci e ombre. Personalmente, ho partecipato attivamente alla lettura della sceneggiatura e sono stato coinvolto nella scelta del cast, delle location, del tono e della fotografia; è stata un’esperienza estremamente piacevole e gratificante.

Nel cast di “The Reunion”, oltre ai tre protagonisti principali Ioan Gruffudd, Ivanna Sakhno, Grégory Fitoussi, troviamo un talentuoso gruppo di attori, tra cui Dervla Kirwan, Vahina Giocante, Rupert Graves, Salóme Gunnarrsdóttir, Shemss Audat e Matthias Van Khache. Le riprese si sono svolte principalmente sulla Costa Azzurra, luogo in cui l’autore del libro è cresciuto. Seguici su Instagram.