Un posto al sole: Roberto Ferri sempre più in ansia per Lara | Trama 20 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 20 ottobre 2023

Venerdì 20 ottobre 2023, su Rai 3, Un posto al sole vedremo un nuovo “interesse”, una grande preoccupazione e qualcuno che sta tirando troppo la corda.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è sempre più in ansia all'idea che Lara (Chiara Conti) finisca per togliergli il piccolo Tommaso, ciò mentre Marina (Nina Soldano) vuole uscire a tutti i costi dall'incubo causato dalla Martinelli. Tra gli straordinari sul lavoro e le uscite con Diana (Sara Zanier), Nunzio (Vladimir Randazzo) sembra esagerare un po'. Rossella (Giorgia Gianetiempo) si confronta proprio con Nunzio riguardo al menu per le sue nozze. L'arrivo di Speranza (Maria Sole Di Maio) a casa di Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) riesce a "distogliere" Gerry dal cibo…