Un posto al sole: Lara, colpo di scena! | Trama 26 e 27 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 26 e venerdì 27 ottobre 2023

Temendo di perdere Tommaso, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) tenta di far sì che Marina (Nina Soldano) modifichi le sue intenzioni. Dopo aver affidato al diario il compito di svelare a Giulia (Marina Tagliaferri) la sua malattia, Luca teme ora di essere un peso per lei. Raffaele (Patrizio Rispo) e Renato (Marzio Honorato) sembrano aver escogitato un piano perfetto per impedire ad Otello (Lucio Allocca) di partire in moto per Indica…

Marina deve cedere alle condizioni di Lara (Chiara Conti), ma una nuova scoperta metterà in forte difficoltà quest’ultima. Rossella (Giorgia Gianetiempo) scopre che nessuno della famiglia Crovi prenderà parte al suo matrimonio. Sergio Massaro (Francesco Procopio) si deve confrontare con le condizioni pesanti imposte da Bice (Lara Sansone) per la loro separazione. Seguici su Instagram.