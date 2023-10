Un posto al sole anticipazioni: Rossella avrà una suocera, mamma di Riccardo in arrivo!

Uno “strano” matrimonio sembra essere all’orizzonte nelle future puntate di Un posto al sole, ma tutti si chiedono se si celebrerà per davvero visto che la sposa sembra essere innamorata non del suo futuro marito ma di un altro uomo…

È ormai da tempo, infatti, che – dopo un bacio fugace ma che ha evidentemente lasciato il segno – Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Nunzio (Vladimir Randazzo) parlano tra loro solo lo stretto indispensabile, con lei che prosegue lentamente i preparativi per le sue nozze con Riccardo Crovi (Mauro Racanati) e lui che si circonda di belle donne, quasi nel tentativo di non voler pensare ad altro!

Cammarota, nello specifico, ha intrapreso un’intrigante relazione con Diana (Sara Zanier) e in generale diciamo che non è affatto indifferente alle donne che mettono gli occhi su di lui. In realtà, però, anche il telespettatore meno attento nota facilmente che il cuore del ragazzo è preso da Rossella…

Proprio quest’ultima sta intanto per apprendere con dispiacere che nessuno della famiglia di Riccardo prenderà parte al matrimonio… ma sarà davvero così? In realtà ci risulta che nel futuro di Upas c’è l’arrivo di “mamma Crovi” e quindi pare proprio che Rossella avrà presto una “suocera”! Ma come andrà a finire lo sposalizio? Ci sarà o andrà a monte per amore di Nunzio? Lo scopriremo tra qualche mese! Seguici su Instagram.