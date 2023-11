Beautiful, anticipazioni americane: Steffy torna assetata di vendetta contro Sheila

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, dopo una breve pausa di maternità della sua interprete Jacqueline MacInnes Wood, Steffy Forrester Finnegan tornerà sulla scena: dopo gli ultimi mesi trascorsi in Europa, la ragazza rimetterà piede a Los Angeles con i suoi figli, Kelly e Hayes, nonché con un rinnovato approccio alla situazione che si era lasciata alle spalle. Sarà la Steffy di un tempo, non più nella versione terrorizzata da Sheila Carter, bensì spinta da un rinnovato coraggio. Decisa a non farsi intimidire, Steffy si ricongiungerà al marito Finn, ponendo fine almeno per ora a quella separazione che sembrava inevitabile.

Non che Liam Spencer non abbia provato a scongiurare il ritorno della complicità nella coppia: una volta appreso che Finn non aveva ancora provveduto ad informare la moglie della relazione tra Deacon Sharpe e Sheila Carter (ritenendo di dovergliene parlare faccia a faccia piuttosto che per telefono), il giovane editore aveva prontamente contattato la ex, sottolineando come il marito le avesse taciuto la notizia e pregandola di tornare a casa ma non da Finn, piuttosto da lui.

E, invece, Steffy si presenterà dal consorte, cogliendolo di sorpresa, assieme ai bambini: Finn ora è deciso a tenere a debita distanza la madre biologica, dopo un momento di debolezza, riuscendo a far capire a Steffy di essere sulla sua stessa linea di pensiero. La ragazza, non ritenendo affatto che Deacon sia in grado di tenere sotto controllo Sheila, sarà decisa ad affrontare la rivale di persona, per chiarire di non essere più spaventata da lei, bensì decisa a darle battaglia. E, infatti, nei prossimi episodi Steffy darà a Sheila la vendetta a lungo agognata.

Per quanto riguarda il rapporto tra Steffy e Finn, l’interprete della figlia di Ridge anticipa che sarà molto dolce: “Loro due sono innamorati l’uno dell’altra al cento per cento e sono consapevoli che sono al meglio di loro stessi quando sono insieme e con i loro figli“. Seguici su Instagram.