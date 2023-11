Beautiful, anticipazioni americane: Luna è figlia di Bill?

Nelle puntate americane di Beautiful, molto presto, i telespettatori d’oltreoceano potrebbero scoprire che la new entry della soap, Luna Nozawa, è imparentata non con uno, ma bensì due clan familiari. Già vi abbiamo riportato come la stagista della Forrester Creations sia cugina di Finn: sua madre, Poppy Noazawa, è sorella di Li Finnegan, la quale, tuttavia, ha evitato rapporti con le parenti da molti anni.

Per la dottoressa, rigida, ambiziosa e di successo, la sorella è una vera e propria vergogna: da sempre inaffidabile, Poppy è uno spirito libero che per Li non si è mai presa delle responsabilità e non ha saputo costruirsi una vita migliore come, invece, ha saputo fare lei. La frattura finale ha avuto luogo tempo fa, quando i loro figli erano ancora piccoli e Li, nel tentativo di aiutare la sorella, le aveva trovato lavoro in ospedale, nel negozio. Tuttavia Poppy finì per intrecciare una storia clandestina con un medico sposato, creando scandalo, mettendo Li in imbarazzo e rischiando di farle perdere credibilità.

Un recente confronto tra le due, però, ha suggerito un altro motivo per il quale Li prova così tanto rancore per la sorella, al punto di aver rifiutato la sua vicinanza anche quando pensava Finn fosse morto: pur non meritando niente, Poppy ha avuto il dono di poter essere madre in modo naturale, un’esperienza – quella della gravidanza – che Li ha faticosamente inseguito senza mai esserci riuscita.

La ferrea opposizione di Li alla presenza delle parenti in città, però, non ha trovato supporto da parte di nessuno: Finn è felice di poter riallacciare i rapporti con la cugina, mentre tutti alla Forrester Creations sono entusiasti del lavoro di Luna e, soprattutto, della sua crescente simpatia reciproca con R.J. Forrester. Un sentimento che Li guarda con sospetto, ritenendo che, presto o tardi, Luna e Poppy potrebbero fare qualcosa che rischi di rovinare la vita felice che Finn si è costruito. Il tempo le darà ragione?

Intanto però, dicevamo, Luna potrebbe essere legata alla soap con un doppio filo: non solo i Finnegan… ma anche gli Spencer?

Dopo l’uscita di scena di Quinn Fuller e Wyatt Spencer, a dieci anni dalla rivelazione che il ragazzo era figlio di Bill Spencer, il copione sembra avviarsi verso una trama che, eccetto per i nomi, assomiglierebbe molto alla vicenda della designer e di suo figlio. Bill, scorto il duo Nozawa a Il Giardino, non ha potuto fare a meno di essere turbato da Poppy, che ha la forte sensazione di aver già incontrato in passato. Interrogata la signora in proposito, la donna ha nettamente escluso la possibilità, apparendo però eccessivamente infastidita dall’incontro con l’editore, al punto da sollevare la curiosità di sua figlia Luna.

Come a voler sottolineare l’ovvio, nel frattempo Li si lamentava di come sua sorella neanche sappia chi sia il padre della ragazza. Come accaduto con Liam e Wyatt, dal passato da playboy irresponsabile di Bill sta per spuntare fuori una nuova paternità? Non ci dimentichiamo che la carta venne giocata anche con Flo Logan, sebbene all’epoca rappresentò solo del fumo negli occhi per depistare lo spettatore, visto che la ragazza era in realtà figlia di Storm Logan.

Anche stavolta si tratterebbe solo di un escamotage ingannevole oppure davvero la storia sta per ripetersi e Bill si scoprirà ancora una volta padre di una figlia che non sospettava di avere? Seguici su Instagram.