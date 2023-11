Beautiful: Brooke pensa che Taylor voglia usare Douglas | Trama 20 novembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 20 novembre 2023

Mentre Douglas è in procinto di trascorrere la sua prima notte a casa di Eric con Thomas, Hope chiarisce che non ci saranno problemi fino a quando lo stesso Thomas comprenderà che il piccolo non si trasferirà a vivere sempre con lui. Brooke ammette di pensare che Taylor intenda utilizzare Douglas per produrre una frattura tra lei e Ridge, ma la psichiatra ribatte che Brooke sta facendo tutto da sola. Deacon rinuncia a denunciare Sheila, temendo che, a quel punto, verrebbe accusato di complicità. Seguici su Instagram.