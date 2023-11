Beautiful: i figli di Eric tornano per il suo… funerale? | Anticipazioni americane

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, prosegue la storyline che vede Eric Forrester vittima di preoccupanti problemi di salute: alla malattia non è stato dato un nome e chissà se la questione verrà mai chiarita, ma, intanto, la prognosi non è delle migliori: infatti al patriarca della moda non resterebbero che pochi mesi di vita.

Lo stilista, affamato di quel poco che gli resta, si è buttato a capofitto in una sfida con il figlio Ridge Forrester per confermarsi, sentirsi ancora rispettato e autorevole nel suo campo. Insomma, un ultimo successo con cui congedarsi. Tutt’altro che arreso all’idea di passare gli ultimi momenti nella tristezza, Eric era deciso a riagguantare il controllo della Forrester Creations: questo c’era in palio nel duello col figlio, attuale amministratore delegato della casa di moda. Inutile precisare come non sia stata fatta menzione delle quote di proprietà dell’azienda; tra l’altro una delle azioniste di maggioranza, Steffy, non è stata minimamente coinvolta nell’accordo stretto dal padre e dal nonno. Insomma, basta una sfida per decidere le sorti dell’impresa.

Una sfida, però, che è stata vinta da Ridge, i cui modelli hanno ottenuto maggior consenso dal pubblico presente alla sfilata e che, inconsapevolmente, ha stabilito le sorti dell’azienda: gli invitati, infatti, hanno dovuto stabilire i propri abiti preferiti, senza sapere chi, tra i due designer, ne fosse l’autore e senza essere a conoscenza dell’importante premio in palio, così da non inficiarne l’oggettività.

Per cui sarà la linea couture di Ridge ad entrare in produzione? Non è detto visto che l’uomo, nel frattempo, ha scoperto il segreto del genitore. Sua moglie Brooke, infatti, notando lo strano comportamento delle sorelle Katie e Donna nonché uno strano tossire di Eric, ha affrontato R.J. che ha collaborato con il nonno, custodendone il segreto e scoprendo, intanto, la passione per la moda.

Il ragazzo ha così rivelato tutto alla madre e poi allo stesso Ridge, devastato all’idea di dover presto dire addio al padre. Così ha deciso di ignorare i risultati della sfida, fingendo che la maggioranza dei voti sia andata ad Eric. Quest’ultimo ha così ripreso il controllo dell’azienda da lui fondata, nonché la proprietà del suo vecchio ufficio, che Ridge ha riempito dei vecchi cimeli del padre ridandogli l’aspetto che aveva prima che lo occupasse con Steffy.

Inoltre, dato il desiderio di rispettare la volontà del padre di non condividere la propria malattia, Ridge ha finto (e continuerà a farlo) di non saperne niente. Intanto, però, cercherà di scoprire di più dall’attuale medico di Eric, non trovando chiare risposte su ciò che affligge l’uomo. “Ridge spera che, qualora Eric scoprisse questa piccola recita, capirà come sia stata mossa dall’amore e che non si senta preso in giro“, ha spiegato l’interprete di Ridge, Thorsten Kaye: “Si tratta di una trama sull’amore che unisce un padre e un figlio. Ridge capirà che tutti i soldi del mondo spesso non possono bastare per cambiare le cose“.

Ma Eric sta veramente per morire? In realtà, al contrario di quanto accaduto con Susan Flannery (Stephanie), il cui addio venne ufficializzato con un certo anticipo, in questo caso tutto tace e la malattia nebulosa di cui soffre Eric per il momento non verrà chiarita. A favore, invece, dell’ipotesi che ci potremmo veramente trovare di fronte al commiato dalle scene di John McCook, c’è la notizia che almeno alcuni dei suoi figli faranno ritorno in video.

Eh sì. Da anni fortemente ridotti nel numero, alcuni Forrester torneranno sulla scena nelle prossime settimane e parliamo di Bridget e Thorne Forrester. La prima, come sempre accade dal 2005, sarà interpretata da Ashley Jones, mentre a vestire i panni di Thorne sarà Winsor Harmon. Archiviata dunque la breve parentesi con Ingo Rademacher, sarà ancora il suo predecessore a prestare il volto a Thorne, come avvenuto già l’anno scorso, nel 35° anniversario di Beautiful, in cui l’uomo apparve nel sogno con cui Brooke ripercorreva i suoi più grandi amori del passato.

Le prime scene di Thorne andranno in onda negli Stati Uniti il prossimo 5 dicembre, mentre il giorno successivo, ovvero nell’episodio del 6 dicembre, sarà la volta di Bridget. Non resta da vedere se anche gli altri figli di Eric, ossia Rick, Felicia e Kristen, verranno coinvolti. Gli spoiler segnalano che i Forrester si riuniranno attorno ad Eric, mentre uno dei produttori della soap, Casey Kasprzyk, ha stuzzicato i fan con una foto del backstage che mostrava un ritratto di Eric sopra il camino di casa Forrester, sottolineando l’emotività delle ultime settimane di riprese.

C'è comunque possibilità che poi tutti si risolva per il meglio e che Eric non sia pronto all'addio?