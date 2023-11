Il paradiso delle signore 8: Gloria ed Ezio, le nozze! | Trama 10 novembre 2023

Anticipazioni puntata 45 Il paradiso delle signore 8 di venerdì 10 novembre 2023

Ezio (Massimo Poggio) e Gloria finalmente si sposano e, poco prima della cerimonia, avvisano Vittorio (Alessandro Tersigni) riguardo alla decisione presa per il destino della Tessuti Colombo. Marcello (Pietro Masotti) racconta ai suoi amici del suo viaggio in Svizzera e dell'incontro con Adelaide (Vanessa Gravina). Vito (Elia Tedesco) ancora non sa cosa fare riguardo al suo futuro: rimanere a Milano o partire nuovamente per l'Australia. Fiorenza (Greta Oldoni) viene a sapere della candidatura di Flora (Lucrezia Massari) come presidentessa del Circolo. Vittorio ricorda infine con nostalgia il ballo con Matilde (Chiara Baschetti) sulle note del Gattopardo, avvenuto l'anno precedente nella sua amata galleria del Paradiso.