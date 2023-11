Il paradiso delle signore 8, Matilde a Vittorio: “Tra noi c’è solo lavoro” | Trama 2 novembre 2023

Anticipazioni puntata 39 Il paradiso delle signore 8 di giovedì 2 novembre 2023

Umberto (Roberto Farnesi) vuole boicottare la Tessuti Colombo e coinvolge Tancredi (Flavio Parenti) in questo piano. Vittorio (Alessandro Tersigni) ripensa al bellissimo momento vissuto con Matilde (Chiara Baschetti) la sera prima; lei invece mette le cose in chiaro con Vittorio e ribadisce il solo e unico rapporto lavorativo tra di loro. Botteri (Luca Ferrante) non tollera la presenza di Concetta in atelier, soprattutto senza essere stato interpellato, per questo motivo tende una trappola alla siciliana per vedere se sia all'altezza del compito assegnatole. Matteo (Danilo D'Agostino) decide di lasciare la casa di Maria (Chiara Russo), dopo essersi ripreso un po', per non metterla in difficoltà. Tuttavia qualcosa succede all'ultimo secondo…