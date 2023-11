Il paradiso delle signore 8: Maria e Matteo nuovamente vicini | Trama 28 novembre 2023

Anticipazioni puntata 57 Il paradiso delle signore 8 di martedì 28 novembre 2023

Irene (Francesca Del Fa) è intenzionata a vincere il concorso come miglior commessa di Milano. Agata (Silvia Bruno) prende una decisione sul suo futuro da artista, senza chiedere l'approvazione dei genitori e parlandone direttamente con Roberto (Filippo Scarafia). Matteo (Danilo D'Agostino) e Maria (Chiara Russo) si ritrovano nuovamente vicini a causa di un favore chiesto da Vito (Elia Tedesco), e Portelli è costretto ad accettare. Dopo l'incidente, le probabilità di un intervento alla gamba sono lontane per Tancredi (Flavio Parenti) che, stanco di rimanere in ospedale, vuole lasciare la struttura contro il parere negativo del medico.