Il Paradiso delle Signore 8: Armando scopre i sentimenti di Matteo per Maria | Trama 30 novembre 2023

Anticipazioni puntata 59 Il paradiso delle signore 8 di giovedì 30 novembre 2023

Alfredo (Gabriele Anagni) e le Veneri supportano Irene (Francesca Del Fa) e la rassicurano per il concorso come miglior commessa si Milano. Armando (Pietro Genuardi) scopre i sentimenti di Matteo (Danilo D’Agostino) nei confronti di Maria (Chiara Russo). Agata (Silvia Bruno) sente i genitori litigare per colpa sua e prende una decisione definitiva per il corso di disegno. Tancredi (Flavio Parenti) decide di recarsi da Vittorio (Alessandro Tersigni) per scoprire se Matilde (Chiara Baschetti) ha trovato ospitalità dal suo rivale in amore. Seguici su Instagram.