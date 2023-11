Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 4 al 7 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 4 a giovedì 7 dicembre 2023

Agata è eccitata per la sua prima lezione al corso di disegno. Tancredi vuole riconquistare Matilde a tutti i costi, mentre Vittorio è giù di morale per quanto è successo, ma la bella Frigerio non è intenzionata a perdonare nessuno dei due. Aumentano i sospetti di Alfredo riguardo a un possibile interessamento di Crespi verso Irene. Vito ha deciso che farà la proposta di matrimonio a Maria e ne parla con Ciro e con gli amici.

Umberto chiede a Flora di far ragionare Matilde per convincerla a tornare sui suoi passi. Agata vuole spiegazioni da Concetta su quanto rivelatole da Roberto, riguardo al vero motivo per cui i Puglisi fossero contrari a farle frequentare il corso di disegno. Flora fa una proposta di lavoro a Irene che potrebbe aprirle nuovi orizzonti. Vito pensa a come fare la proposta di matrimonio a Maria. Per caso, Marcello si scontra con una ragazza con cui ha un piccolo battibecco. Intanto Tancredi gioca le sue ultime carte con Matilde.

Tancredi cerca l’appoggio di Flora per riconquistare Matilde, ma la Gentile non è dalla sua parte. Marcello incontra per la seconda volta la ragazza misteriosa, e questa volta Salvo crede di aver capito chi possa essere. Vito sembra aver trovato l’idea giusta per fare la proposta a Maria e chiede aiuto allo staff del Paradiso. Vittorio invia a Matilde un regalo molto particolare e le dichiara il suo amore, ma nel frattempo lei ha preso una decisione molto importante che potrebbe cambiare il suo futuro.

Irene, solo dopo aver preso una decisione riguardo alla proposta di Flora, viene a sapere chi c'è realmente dietro quell'offerta. Marcello fa una scoperta riguardo a Rosa ed è indeciso se riferirla o no ad Armando. Matteo ha scoperto che Vito farà la proposta a Maria e, pur consapevole di andare contro i suoi sentimenti, si offre di aiutarlo. Matilde confessa a Flora la sua intenzione di partire per il Giappone, pregandola di non dire nulla a nessuno. Flora però informa Vittorio, che decide di agire e accade qualcosa di imprevisto.