Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Maria è confusa ma Vito ha le idee chiare!

A Il paradiso delle signore, dopo il bacio tra Maria (Chiara Russo) e Matteo (Danilo D’Agostino), la stilista è sempre più turbata e il ritorno di Vito (Elia Tedesco) dall’Australia ha peggiorato la situazione, ma il fidanzato della Puglisi non sospetta nulla di tutto ciò e presto farà una proposta molto importante alla sua promessa sposa, riguardo al loro futuro insieme.

La stilista penserà alla richiesta di Lamantia e non saprà ancora quale direzione prendere: cosa fare ora che il suo cuore è diviso tra due uomini? Nel frattempo Vito cercherà un’attività da rilevare a Milano, come alternativa all’Australia. E se l’opportunità fosse più vicina a lui di quanto ci si aspetta?

La famiglia Puglisi si riunirà attorno a un tavolo per parlare del destino di Maria: non è semplice essere una figlia di famiglia meridionale quando c’è un matrimonio combinato alla base di tutto! Comunque sia, la ragazza per la prima volta sembrerà prendere in seria considerazione l’idea di trasferirsi in Australia: un modo per dimenticare Milano e il nuovo contabile del Paradiso?

Sarà proprio mentre Maria si convincerà che la soluzione migliore è l’Australia che Vito, sentendo parlare dei problemi della Tessuti Colombo, avrà un’idea che potrebbe dare una svolta al suo futuro con la fidanzata: acquistare lui stesso la fabbrica!

Ma cosa ne pensano Gloria (Lara Komar) ed Ezio (Massimo Poggio)? Prima di vendere la loro creatura a Lamantia, i Colombo chiederanno il parere di Matilde: che non sia proprio la loro amica ad aiutarli a prendere questa difficile decisione? Seguici su Instagram.