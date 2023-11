Il paradiso delle signore 8: Matilde, una vita tutta nuova? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, in seguito all’incidente e soprattutto in seguito alla scoperta che il conte di Sant’Erasmo (Flavio Parenti) è il colpevole dell’incendio al mobilificio Frigerio, Matilde (Chiara Baschetti) non riesce proprio a perdonare nessuno dei due uomini della sua vita: delusa da entrambi è un momento di grande crisi per la bella imprenditrice.

Mentre Tancredi vorrà riconquistare la moglie a tutti i costi, Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà molto giù di morale per quanto è successo, ma la Frigerio non sarà intenzionata a perdonare nessuno dei due. Cosa fare dunque affinché le cose si sistemino, non trattandosi più soltanto di lavoro ma anche di interessi economici legati alla Galleria Milano Moda (che ha visto le forze di entrambi i coniugi Sant’Erasmo investiti in questa nuova attività imprenditoriale)?

Umberto (Roberto Farnesi), preoccupato per la situazione, chiederà a Flora (Lucrezia Massari) di far ragionare Matilde per convincerla a tornare sui suoi passi mentre Tancredi tenterà di giocare le sue ultime carte con Matilde. Il conte cercherà l’appoggio della stilista della GMM per riconquistare sua moglie, ma la Gentile non sarà dalla sua parte: mai sottovalutare la solidarietà femminile!

Vittorio, che non si rassegnerà all’idea di perdere la donna di cui è innamorato, invierà a Matilde un regalo molto particolare e le dichiarerà il suo amore, ma nel frattempo lei prenderà una decisione molto importante che potrebbe cambiare il suo futuro! Che sia un modo per lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare?

Se c’è una cosa alla quale la Frigerio non rinuncerebbe mai è la propria indipendenza e certo non le è mai andato giù il fatto che il marito abbia deciso di farla rinunciare al Giappone senza prima consultarla; Matilde confesserà dunque a Flora la sua intenzione di partire per il Giappone, pregandola di non dire nulla a nessuno e cercare così il proprio riscatto.

Riuscirà la Gentile a tenere la bocca chiusa per la sua amica? O troverà il coraggio di rivelare il piano di Matilde a qualcuno che le sta molto a cuore? Non perdiamo un episodio e lo sapremo!