Il Paradiso delle Signore 8, Silvia Bruno a Tv Soap: “Agata è una persona molto entusiasta che condivide con Maria l’amore per l’arte”

I telespettatori stanno imparando a conoscerla nel corso dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, grazie al personaggio di Agata Puglisi, la sorella di Maria (Chiara Russo) che si è trasferita a Milano, con i genitori Ciro (Massimo Cagnina) e Concetta (Gioia Spaziani), in cerca di un futuro migliore. Non a caso, ha subito trovato lavoro come Venere nel prestigioso grande magazzino.

Ad interpretarla c’è la giovane attrice Silvia Bruno, che abbiamo incontrato sul set a Roma e a cui abbiamo fatto qualche domanda sulla nuova esperienza nella fiction daily di Rai 1. Ecco cosa ci ha raccontato.

Il Paradiso delle Signore 8, intervista a Silvia Bruno (Agata Puglisi)

Ciao Silvia, benvenuta su Tv Soap. Partiamo da Agata: cosa ti piace del suo carattere?

Come avete visto, Agata è la sorella di Maria, arrivata da Partanna a Milano. È una ragazza molto giovane. Sicuramente si può facilmente immaginare come si è sentita in seguito a questo trasferimento, visto che è passata dalla realtà molto piccola di Partanna a quella fervida e molto piena di Milano.

Agata è senz’altro una persona molto entusiasta, per questo ha affrontato il trasferimento con gioia e con la voglia di buttarsi per scoprirsi, provando appunto tutte le diverse occasioni che la grande Milano – in quel periodo storico di cambiamenti e innovazioni – le può dare.

Il vero talento di Agata è il disegno. Passione che ha in comune con la sorella Maria…

Sì. Agata condivide con Maria l’amore per l’arte, che pian piano scoprirà, rendendosi conto di essere capace.

Com’è stato entrare a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore? Inizialmente, dev’essere stato faticoso…

Personalmente, Il Paradiso delle Signore è stato una conquista di questo particolare anno, oltre che un’occasione. Sono infinitamente grata di farne parte. Il Paradiso è una soap molto seguita, la conoscevo già. Ovviamente, all’inizio avevo un po’ di ansia perché entravo a far parte di una famiglia già consolidata, che lavorava insieme da tanti anni. Ma, come già mi era stato detto, sono tutte persone meravigliose e capaci di metterti a tuo agio fin dal primo giorno di set. Ormai sono mesi che ci incontriamo tutti i giorni per girare insieme e mi sento parte di questo grande gruppo.

Hai definito il Paradiso una “conquista”. Immagino che anche tu abbia fatto dei provini, dei self tape e così via.

Esatto. Ho fatto dei provini ed è andata bene.

Quando è nata la tua passione per l’arte e la recitazione?

È nata totalmente per caso; avevo quindici anni e una mia amica mi chiese se volessi partecipare insieme a lei ad un workshop di recitazione, a Roma. Siamo partite insieme dalla Sicilia, con tutte le nostre famiglie, ma non avevo mai recitato in vita mia. Ho voluto provarci per gioco, e da quel giorno non ho più smesso. È stato un amore a prima vista. Ho continuato, ho frequentato diverse scuole, ho studiato, mi sono formata e adesso è diventato il mio lavoro.

Quindi con Agata condividi anche la Sicilia…

Esatto. Sono di Agrigento e, quindi, con Agata condividiamo la tradizione ed il nucleo familiare. Agata ha un padre, una madre e una sorella più grande, Maria, proprio come me. Tante dinamiche che vedete nella serie le ho vissute, seppur in condizioni differenti anche per via del periodo storico in cui il Paradiso è ambientato.

Come sei stata accolta dai tuoi colleghi sul set?

Interagisco principalmente con la mia famiglia, formata appunto da Ciro, Concetta e Maria. Con loro mi sono trovata benissimo. Diversi colleghi li ho conosciuti in fase provini e mi sono subito trovata bene. Si è creato un feeling pazzesco; con Gioia Spaziani, Maria Russo e Massimo Cagnina abbiamo creato un rapporto speciale. Inoltre, interagisco con le Veneri, visto che Agata è una di loro. E anche in questo caso Agata ha stretto amicizia con loro.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione Seguici su Instagram.