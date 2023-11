Noi siamo leggenda: cast e trama della nuova fiction di Rai 2

Dopo il successo del fenomeno “Mare Fuori”, a partire da stasera (mercoledì 22 novembre), il teen drama ritorna a dominare la programmazione di Rai 2. Ci riferiamo a Noi Siamo Leggenda, una serie che fonde il dramma con l’elemento fantasy, per narrare una storia di superpoteri e disagio esistenziale che si configura come una metafora perfetta dell’adolescenza.

La trama si concentra su Massimo (Emanuele Di Stefano), un ragazzo di 17 anni che, il giorno della morte di sua madre Michela (Raffaella Rea), scopre di possedere un superpotere: la capacità di generare fiamme nei palmi delle sue mani. Inizialmente, Massimo tiene il suo segreto per sé, evitando persino di condividerlo con i suoi migliori amici Marco (Giulio Pranno) e Andrea (Milo Roussel). Tuttavia, Viola (Margherita Aresti), la sorella gemella di Marco, scopre il suo segreto.

Intrigato da Viola, Massimo decide di seguire il suo incoraggiamento e inizia ad esplorare i suoi poteri, sebbene con qualche incertezza. Marco inizia a nutrire sospetti e presto anche lui scopre il segreto di Massimo. Nel frattempo, altri studenti della scuola mostrano abilità sovrannaturali: Lin (Giulia Lin), una ragazza asiatica timida e insoddisfatta del proprio aspetto; Jean (Nicolas Maupas), figlio del ricco imprenditore Giuseppe Liberati (Gaetano Bruno), appena trasferitosi a Roma dalla Francia; Greta (Sofya Gershevich), amica di Jean e figlia dell’ambasciatrice tedesca presso la Santa Sede; infine, Andrea (Milo Roussel), caro amico di Massimo, afflitto da una grave patologia cardiaca da tempo.

Nel tentativo di scoprire l’origine dei suoi poteri, Massimo si trova ad affrontare la complicata convivenza con la zia Simona (Claudia Pandolfi), una presenza assente nella sua vita e ora sua tutrice legale. La donna, che cela un doloroso segreto, è molto vulnerabile e tormentata: è l’ultima persona con cui Massimo desidererebbe condividere la sua quotidianità.

Per complicare ulteriormente le cose, l’ispettore Beatrice Nenchi (Pia Lanciotti), madre di Viola e Marco, inizia a indagare su alcuni furti verificatisi nel quartiere, sospettando che Massimo possa essere coinvolto.

Nel frattempo, Greta, Andrea e Jean, ancora ignari dei rispettivi poteri, si uniscono attraverso la loro comune passione per la musica, formando un gruppo. Tra Greta e Andrea nasce un legame che suscita gelosia in Jean, il quale vede crescere i suoi poteri parallelamente alla rabbia e alla frustrazione.

Intanto Giuseppe, il padre di Jean, si trova a gestire un problema critico legato alla sua azienda, la Revenche, dove lavorano sia Sabrina (Antonia Liskova), la madre di Andrea, che in passato anche Michela, la madre di Massimo. Giuseppe scopre che il tetto della fabbrica presenta tracce di amianto, potenzialmente dannose per la salute delle dipendenti. Anche la madre di Lara (Valentina Romani), impiegata presso la Revenche, è stata ricoverata per un tumore. I sospetti di Lara sull’origine della malattia di sua madre potrebbero mettere a rischio il futuro dell’azienda.

Quando Massimo, Lin, Andrea, Greta e Jean scoprono i poteri reciproci e comprendono di non essere soli, sorgono dubbi sempre più pressanti e le domande sull’origine di questo dono, che minaccia di ribellarsi contro di loro, richiedono chiarezza.

Il cast, diretto da Carmine Elia, vanta numerosi volti giovani, alcuni dei quali sono amatissimi dal pubblico giovanissimo e non solo, come i già citati Valentina Romani, Nicolas Maupas e Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin e Sofya Gershevich. Al loro fianco attori adulti molto apprezzati, tra cui Claudia Pandolfi, Lino Guanciale, Gaetano Bruno, Antonia Liskova, Ettore Bassi e Antonio Gerardi.

Le sceneggiature invece sono state scritte da D’Annuncio e Terracciano, con la partecipazione di Costanza Durante, Francesca Scialanca e Laura Grimaldi. La produzione della serie è affidata a Rai Fiction e Fabula Pictures, in collaborazione con Prime Video.

La storia di Noi siamo leggenda, articolata in sei prime serate, è ambientata a Roma, città in cui sono stati registrati tutti gli episodi. Tuttavia, alcune scene sono state girate anche a Rieti. Le riprese hanno avuto luogo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Seguici su Instagram.