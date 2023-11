Tempesta d’amore: GERRY diventa un modello professionista (grazie a Shirin) | Anticipazioni italiane

Da quando è arrivato al Fürstenhof, Gerry Richter (Johannes Huth) non ha mai smesso di stupire… e ciò non cambierà neanche in futuro! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore scopriremo infatti che il fratello di Max (Stefan Hartmann) ha un talento inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry ha dei talenti segreti

Entrato in scena come un ragazzo timido ed “infantile” a causa di un grave deficit cognitivo, col passare del tempo Gerry è riuscito non solo a conquistare tutti al Fürstenhof, ma anche ad affermarsi come adulto indipendente con capacità incredibili.

Qualche mese fa il fratello di Max si è infatti rivelato un talento naturale nel golf: un dono che gli ha permesso di vincere un prestigioso premio, con il quale ha potuto realizzare il grande sogno della sua amata Shirin (Merve Çakır): un salone di bellezza tutto suo!

Le sorprese, però, non sono finite! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, Gerry stupirà infatti ancora una volta tutti con delle capacità inaspettate…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry diventa un modello

Tutto inizierà quando al Fürstenhof verrà organizzato un servizio fotografico in cui verranno coinvolti tutti i dipendenti, Gerry incluso! Ebbene, inizialmente il ragazzo sarà terrorizzato all’idea di posare davanti all’obiettivo, ma poi – complici i consigli dei suoi amici – riuscirà a vincere la paura con risultati strabilianti…

Gli scatti con protagonista il giovane Richter risulteranno infatti eccezionali, al punto che Shirin si convincerà che l’amico abbia la stoffa per fare il modello! Nonostante lo scetticismo di Henning (Matthias Zera), la ragazza caricherà dunque online le fotografie nella speranza che qualcuno le noti… e così sarà!

Tra lo stupore generale, un'agenzia si dirà infatti interessata ad assumere Gerry come modello per dei servizi fotografici. Sarà così che il giovanotto si lancerà in una nuova inaspettata carriera, che lo porterà a trovare non solo la fama, ma anche il vero amore…