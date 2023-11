Tempesta d’amore: GERRY e SHIRIN si baciano, esplode l’amore! | Anticipazioni italiane

Delle puntate assolutamente imperdibili sono in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni assisteremo infatti alla nascita di una delle più belle (e attese) storie d’amore degli ultimi anni… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry diventa un modello

La prima persona che Gerry Richter (Johannes Huth) ha incontrato quando è arrivato al Furstenhof è stata Shirin (Merve Çakır)… e per lui è stato subito chiaro che si trattava dell’amore della sua vita. Purtroppo, però, per lei non è stato così…

Convinta che il fratello di Max (Stefan Hartmann) fosse per lei solo un amico, la ragazza ha iniziato una relazione con Henning (Matthias Zera), mentre Gerry si è legato sentimentalmente a Merle (Michael Weingartner). Le cose, però, stanno per cambiare!

Tutto inizierà quando Shirin intuirà che Gerry ha del potenziale come modello e riuscirà a fargli ottenere un lavoro in uno shooting fotografico. Un incarico che cambierà per sempre le loro vite…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin e Gerry si baciano

Quando la modella con cui Gerry avrebbe dovuto posare non si presenterà, il ragazzo convincerà il fotografo ad assumere Shirin come sostituta… con risultati che andranno ben oltre le aspettative! Il fotografo resterà infatti entusiasta dell’intesa tra i due amici, tanto da decidere di tenerli entrambi come volti della campagna pubblicitaria.

E non è finita qui! Nella speranza di rendere il servizio ancora più d’impatto, il fotografo deciderà di realizzare alcuni scatti con i due ragazzi intenti a baciarsi! Inutile dire che la richiesta coglierà di sorpresa Richter e la Ceylan, che però alla fine accetteranno.

Sarà così che Gerry e Shirin si avvicineranno per simulare un bacio. A sorpresa, però, i due si lasceranno trasportare a tal punto da quel gesto che doveva essere solo finzione, tanto da arrivare non solo a baciarsi sul serio, ma anche a venire travolti da dei sentimenti inaspettati! E da quel momento nulla sarà più come prima…