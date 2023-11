Tempesta d’amore: Rosalie vede Michael baciare Carolin! | Anticipazioni italiane

Lo scandalo sta per esplodere! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i sentimenti proibiti di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) verranno infatti alla luce. E a scoprirli sarà proprio Rosalie Engel (Natalie Alison)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael mente a Rosalie

Da quando si è innamorato di Carolin, Michael sta provando in tutti i modi a tenere nascosti i propri sentimenti… soprattutto a Rosalie! Il medico non vuole infatti in nessun modo mettere a repentaglio la sua relazione con la fidanzata. Ciononostante, quest’ultima si è accorta che qualcosa non va…

Vedendo il suo amato sempre più nervoso e distante, la Engel proverà prima a indagare e poi deciderà di affrontare direttamente l’uomo, chiedendogli spiegazioni. Invece che confessare la verità, però, Niederbühl penserà bene di mentire alla povera Rosalie…

Michael sosterrà infatti di essere nervoso per via della decisione di Max (Stefan Hartmann) e Vanessa (Jeannine Gaspar) di rinunciare alla ristrutturazione della sua mansarda. La Engel gli crederà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie sorprende Michael e Carolin

Ebbene, la risposta è “sì”! Resa cieca dal suo amore per il medico, Rosalie si fiderà infatti ciecamente delle sue parole. Una fiducia, che – come sappiamo – è assolutamente mal riposta… e presto se ne renderà conto anche lei!

Poco dopo il “chiarimento” col suo amato, la Engel deciderà infatti di far visita a quest’ultimo in ospedale. E sarà proprio lì che assisterà ad una scena che non avrebbe mai voluto vedere: Michael intento a provare a baciare Carolin!

Sarà così che Rosalie scoprirà che il fidanzato prova qualcosa per quella che lei credeva essere una buona amica. E a quel punto tutto cambierà… Seguici su Instagram.