Terra amara: Fikret vuole scagionare Demir | Trama 1° dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 1° dicembre 2023

Una volta appreso della deposizione di Umit che ha messo nei guai Demir, Fikret preferisce rientrare a Cukurova e rivelare la verità per scagionare il fratellastro, mentre gli uomini di Sadi gli danno la caccia. Mujgan piange per Fikret e Fekeli a quel punto non può che consolarla. Sempre Fekeli scopre che Lutfiye non c'è e, con l'ausilio di Mujgan, si rende conto che è andata a cercare Fikret; di conseguenza parte anche lui subito per Mersin…