Terra amara: Sevda apre la busta e scopre che… | Trama 16 e 17 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 16 e venerdì 17 novembre 2023

Mujgan si è resa conto che Gaffur ha occupato la sua casa e adesso Gulten non può che denunciare suo fratello a Demir. Quest’ultimo, già infuriato per conto suo, si avventa contro Gaffur cacciandolo dalla tenuta…

Gaffur è ora senza casa e va a stare in una baracca con gli altri braccianti. Ma Rasit si attiene scrupolosamente agli ordini dati da Demir e da Saniye e lo costringe ad andarsene anche da lì. Intanto giunge una busta per Zuleyha che però non si trova a casa; Sevda ritira la busta e la apre: dentro ci sono foto di Umit e Demir insieme. Sevda, arrabbiatissima, va da ì Umit per accertarsi che chiuda questa storia una volta per tutte.