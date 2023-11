Terra amara: Fikret furioso con Fekeli | Trama 24 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 24 novembre 2023

Fekeli parla a Lutfiye della storia tra Fikret e Umit ed è chiaro come l'uomo sia tanto in ansia per il nipote. Quando apprende che forse l'incidente di Zuleyha è stato provocato da qualcuno, pensa immediatamente che il colpevole sia Fikret e lo denuncia, in modo da proteggerlo dalla furia di Demir. Fikret viene però liberato – essendo estraneo all'incidente – e a quel punto è arrabbiatissimo per la denuncia tanto da dire a Fekeli di non considerarsi più suo nipote…