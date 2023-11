Terra amara: il dramma di Umit | Trama 26 e 27 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 26 e lunedì 27 novembre 2023

Fikret vorrebbe incontrare Zuleyha per parlare di una chance di pace tra lui e Demir, ma l’incontro in realtà è solo un tranello: infatti Umit e Fikret intendono fotografare la nostra protagonista insieme a Fikret e poi inviare le foto a Demir distruggendo così la sua famiglia. Il piano viene però neutralizzato da Fekeli che, avvertito da Sevda, ferma Umit e mette al bando Fikret da Cukurova. Intanto Zuleyha, erroneamente convinta della buona fede di Fikret, vede Sadi, il quale la avvisa di una scoperta fatta dai suoi uomini: paragonando i gruppi sanguigni di Fikret, Musa e Adnan Yaman, è ormai chiaro che Fikret non è figlio di Musa, ma potrebbe esserlo di Adnan; quindi, Demir e Fikret potrebbero veramente essere fratelli. Zuleyha ne parla a Demir, che si arrabbia!

Mujgan sembra riuscire a convincere Fikret a trasferirsi con lei in Germania. Demir, saputo da Fekeli della complicità fra Umit e Fikret, si precipita dalla donna. Umit ammette tutto ma si proclama nemica di Fikret da quando si è innamorata di Demir. Lui però non le crede e le ordina di lasciare Cukurova. In seguito, Fikret va da Umit per fare le valigie in vista della partenza con Mujgan. Umit, dopo aver visto Demir, ha bisogno del sostegno di Fikret e tenta di trattenerlo, ma così facendo cade dalle scale e sviene. Fikret scappa via e Umit – trovata da Sermin e Fusun – viene subito condotta in ospedale in coma. Rasit, incolpevole dell’abbandono di minore imputatogli dalla ex moglie, riesce finalmente a fare pace con Fadik. Demir sta per rivelare a Zuleyha la storia avuta con Umit ma giugono i gendarmi che lo arrestano per il tentato omicidio della stessa.

Demir viene arrestato per il tentato omicidio di Umit, che ora si trova in ospedale in condizioni critiche. Sevda, appreso che la figlia rischia di morire, corre in ospedale dove viene vista da Fusun e Sermin. Le due donne, insospettite, iniziano a nutrire dei dubbi sulla vera natura del rapporto tra Sevda e Umit. Bahtiyar, nel frattempo, informa Fekeli delle condizioni di salute di Umit e delle accuse mosse nei confronti di Demir. Fekeli va in ospedale ma, rientrato a casa, scopre che Mujgan se n’è andata con Fikret, portando con lei Kerem Alì.

Mujgan e Fikret sono in hotel e, in un momento di assenza di Fikret, Mujgan scopre dalla stampa quello che è accaduto a Umit e chiama Bahtiyar che le conferma tutto. Le dice anche, però, che Fekeli sospetta che il colpevole possa essere Fikret.