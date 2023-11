Terra Amara anticipazioni: Ali Rahmet investe un uomo ma…

Un improvviso incidente sarà al centro della scena delle prossime puntate italiane di Terra Amara: durante un tragitto notturno in macchina, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) investirà inavvertitamente uno sconosciuto, che perderà la vita. L’evento porterà Çetin Ciğerci (Aras Senol) a trascorrere alcuni giorni in carcere. Vediamo per quale motivo…

Terra Amara, news: Ali Rahmet lotta per la custodia di Kerem Alì

La storyline si delineerà in seguito alla morte di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), che perderà la vita a causa di un tragico incidente aereo mentre si dirigeva a Istanbul, dove si stava per trasferire per prendere servizio in una clinica pediatrica. A quel punto, nonostante il forte dolore provato per aver perso la sua amata, Fikret Fekeli (Furkan Palali) deciderà di prendersi cura del piccolo Kerem Alì come se fosse suo figlio, trovando supporto sia in Ali Rahmet e sia nella zia Lütfiye (Hülya Darcan).

Tuttavia, la bellissima iniziativa di Fikret dovrà affrontare un grosso ostacolo: il fratello di Mujgan si farà avanti per ottenere la custodia di Kerem Alì. Ovviamente, il giovane Fekeli si opporrà con tutta la sua forza a tale ipotesi, così come Ali Rahmet, il quale deciderà ad un certo punto di andare a parlare con l’avvocato dell’uomo per capire se sia possibile stringere un accordo con lui.

Terra Amara, spoiler: Ali Rahmet investe un uomo ma…

Durante il tragitto, che verrà effettuato in orario notturno, Ali Rahmet investirà per errore un passante, che a detta degli inquirenti si chiamava Ercan. A sorpresa, sceglierà però di prendersi la colpa Çetin, che si trovava in macchina con lui. Una decisione che il marito di Gulten (Selin Genc) prenderà sia per via della grossa riconoscenza che prova per Fekeli, sia per consentire a quest’ultimo di continuare ad impegnarsi per far sì che Fikret ottenga la custodia di Ali Rahmet.

Per Çetin scatterà dunque l’arresto, ma Ali Rahmet si sentirà in colpa per ciò che starà accadendo al suo fidato dipendente e accelererà il dialogo con il fratello di Mujgan per chiudere quanto prima la scomoda situazione e costituirsi per l’omicidio stradale di cui si è macchiato.

Terra Amara, trame: l’accordo col fratello di Mujgan e…

Tali intenzioni andranno a buon fine quando Ali Rahmet e Lütfiye incontreranno l’avvocato del fratello di Mujgan, che proporrà loro di tenere Kerem Alì in cambio di due milioni di lire turche. Un accordo che il Fekeli Senior accetterà subito, poiché in fondo darà più importanza al benessere del bambino che ai soldi. Comunque sia, Ali Rahmet agirà d’astuzia anche in questo caso e darà allo zio del piccolino soltanto un milione di lire, asserendo che riceverà la parte restante del denaro solo una volta ottenuta legalmente la custodia.

Un vero e proprio patto che, di fatto, sembrerà risolvere il problema prima ancora di iniziare la battaglia legale per Kerem Alì e che farà stare tranquillo Fekeli, dato che quel giorno stesso si presenterà alla stazione di polizia per costituirsi per l’omicidio stradale (scagionando Çetin da ogni accusa). Un’azione che per Ali Rahmet significherà entrare nuovamente in carcere… Seguici su Instagram.