Terra Amara anticipazioni: arriva Betül Arcan, la figlia di Sermin!

Si parla di lei fin dalla prima puntata, ma i telespettatori di Terra Amara non hanno ancora avuto l’occasione di vederla in carne e ossa. Parliamo di Betül Arcan (İlayda Çevik), la figlia del dottor Sabahattin e di Şermin Yaman (Sibel Tascioglu). Al termine degli episodi finali della terza stagione della telenovela, in onda su Canale 5 tra qualche settimana, la ragazza riapparirà a sorpresa a Cukurova. E, ve lo diciamo sin da ora, di lei non ci si potrà affatto fidare…

Terra Amara, news: Şermin è preoccupata perché Betül non si fa sentire

Tutto partirà nel momento in cui Şermin confiderà all’amica Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar) che non ha abbastanza liquidità perché, stranamente, Betül non le ha mandato il solito bonifico mensile, di cui dispone per aver sposato Pierre, un ricchissimo uomo che ha conosciuto a Parigi (dove si era recata appunto per studiare alla Sorbona).

Preoccupata dalla mancanza di notizie della figlia, Şermin manifesterà a Füsun il desiderio di mettersi in contatto telefonico con Betül, ma non potrà farlo perché la chiamata costa troppo. Per tale ragione, alla fine, la donna opterà per andare a casa di Demir (Murat Unalmis) e Zuleyha (Hilal Altinbilek) e chiedere loro di poter telefonare a Betül. Così facendo, andrà incontro ad una bella sorpresa…

Terra Amara, spoiler: Betül è a Cukurova!

Eh sì: quando starà per alzare la cornetta e telefonare a Parigi, Şermin troverà Betül seduta nel salotto insieme a Zuleyha e Demir. La Yaman potrà dunque riabbracciare la figlia, che le spiegherà di essere ritornata a Cukurova, dopo aver divorziato da Pierre, per restare. Un vero e proprio ritorno che fin da subito procurerà un vantaggio a Şermin, dato che Betül avrà acquistato, con i soldi ottenuti dal divorzio, la casetta accanto a quella di Demir e Zuleyha che, in passato, apparteneva proprio a Şermin e all’ormai ex marito Sabahattin.

Insomma, Betül restituirà alla madre la casa persa diversi anni prima, con il beneplacito di Demir, certo del fatto che la “nipote” abbia ereditato il carattere buono dal padre Sabahattin e non di certo dalla ‘controversa’ Şermin. Ma ci si potrà davvero fidare della new entry? In realtà no…

Terra Amara, trame: il doppio volto di Betül

Vi anticipiamo che Betül verrà introdotta sin da subito nella storyline della maternità segreta di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal). Grazie ad alcune indagini avviate con Füsun, Şermin scoprirà infatti che il vero nome di Sevda è Fatma Özden. Un particolare che le permetterà di unire tutti i tasselli del puzzle e capire, anche grazie al certificato di nascita della dottoressa, che è proprio lei la madre di Ümit Kahraman (Hande Soral).

Şermin rivelerà tale scoperta a Betül, paventando di parlarne anche con Demir, dato la relazione extraconiugale avviata con Ümit. Tuttavia, cambiando espressione in volto, Betül spingerà la madre a tenere la notizia per sé, per poi utilizzarla quando potrà procurare loro dei vantaggi contro Demir. Insomma, la Arcan sarà tutt’altro che mansueta e il suo obiettivo sarà distruggere lo zio.

Non a caso, il giorno successivo a tale dialogo, Betül fingerà di svenire per strada proprio per farsi soccorrere da Ümit e conoscerla. Un piano decisamente efficace, ma fino a dove porterà? Seguici su Instagram.