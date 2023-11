Terra Amara anticipazioni: arriva Cumali, il padre di…

L’arrivo di Cumali, un nuovo dipendente alla tenuta Yaman, sarà un vero e proprio fastidio per Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur Taskin (Bulent Polat) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Arrivato a Cukurova per un motivo ben preciso, il lavoratore rischierà infatti di mandare in rovina la bella famiglia che Saniye e Gaffur hanno costruito con la piccola Üzüm (Neva Pekuz)…

Terra Amara, news: Cumali arriva nella tenuta e…

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti, sapete che Cumali si presenterà all’improvviso dai Yaman e, per convincere Gaffur ad assumerlo, gli prometterà di dargli in cambio ogni settimana la metà del suo stipendio. Approfittando dell’assenza di Saniye, momentaneamente assente dalla cittadina per fare visita ad una parente ammalata, Gaffur troverà vantaggioso tale accordo e non esiterà ad assumere lo sconosciuto.

Una presenza, quella di Cumali, che si rivelerà fin da subito “strana”, dato che l’ultimo arrivato osserverà con attenzione tutto quello che succederà ai Yaman, dando l’impressione di volerli spiare ad ogni costo. Un’impressione che avrà anche Saniye, una volta che tornerà alla villa, soprattutto quando noterà che Cumali gravita spesso attorno a Üzüm, riempiendola di baci e attenzioni. Tale atteggiamento farà temere alla donna che Cumali voglia avvicinarsi alla sua bambina.

Terra Amara, spoiler: Cumali è il padre di Üzüm

Proprio per questo, non appena assisterà ad una scena equivoca tra l’uomo e la bimba, Saniye non esiterà a colpire Cumali alla testa con un oggetto contundente, facendogli perdere i sensi e tantissimo sangue. Un’azione, quella di Saniye, che non piacerà affatto ad Üzüm, la quale preciserà alla “mamma” che Cumali non le stava facendo niente di male, visto che… è il suo padre biologico!

Queste parole, del tutto inaspettate, faranno sprofondare Saniye e Gaffur nella disperazione più totale, poiché temeranno che Cumali sia arrivato a Cukurova con l’obiettivo di strappare loro Üzüm. Per tale ragione, almeno nei primi giorni, i coniugi Taskin guarderanno con diffidenza Cumali, ma alla fine dovranno ascoltare la sua versione dei fatti…

Terra Amara, trame: ecco perché Cumali è sparito dalla vita di Üzüm

In un teso faccia a faccia, Cumali sosterrà infatti che non si è più potuto prendere cura né di Üzüm e né dell’ormai defunta moglie perché è stato per qualche anno in carcere, dove è finito in seguito ad una rissa. Con le lacrime agli occhi, Cumali chiederà dunque a Saniye di non cacciarlo dalla tenuta, come qualche giorno prima aveva cercato di fare, sostenendo che vuole soltanto essere una presenza nella vita della figlia, senza portarla via dalla famiglia che lei e Gaffur hanno costruito per il suo bene.

Un discorso che, in un certo senso, farà breccia nel cuore di Saniye, dato che accetterà di mantenere Cumali alle dipendenze dei Yaman. Tuttavia, col trascorrere delle giornate, Cumali sarà una presenza sempre più invadente nella quotidianità di Saniye e Gaffur ma, soprattutto, in quella di Üzüm, con la quale avrà una grossa sintonia che spaventerà i due coniugi. Una storyline complessa che non mancherà di riservare diverse sorprese…