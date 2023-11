Terra amara, anticipazioni dal 13 al 18 novembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 13 a sabato 18 novembre 2023

Mujgan mette un braccialetto di Umit nell’auto di Demir, su richiesta della dottoressa che ha deciso di vendicarsi dell’ex amante. Quando Zuleyha lo scopre, Demir le racconta di avere dato un passaggio a Umit alcuni giorni prima. Lei gli crede, ma Demir e Sevda temono che Umit abbia deciso di far scoprire a Zuleyha il tradimento del marito. Gaffur non può ancora entrare in casa propria per volere di Saniye e così decide di farsi un bagno nella casa di Mujgan che si trova all’interno della tenuta degli Yaman.

Mujgan lo scopre e si infuria con Zuleyha, accusandola di non essere in grado di gestire i servitori. Gulten, stanca dei comportamenti del fratello, si sfoga con Fadik. Le rivela anche che Gaffur ha impegnato l’atto di proprietà del suo terreno. Questa conversazione, però, viene sentita anche da qualcun altro.

Demir, a seguito dell’incidente del braccialetto, è furioso con Umit e decide di incontrarla per chiarire una volta per tutte che la loro relazione è finita. Umit però è reticente e Demir esasperato la minaccia. Una volta tornata a casa, la donna trova Fikret ad aspettarla. L’uomo ha rinunciato ad andare in Germania e i due decidono di vendicarsi insieme di Demir. Umit telefona a Demir fingendosi in punto di morte e, quando lui si precipita ad aiutarla, di nascosto, Fikret li fotografa insieme.

Mujgan ha scoperto che Gaffur ha occupato la sua casa e ora Gulten si trova costretta denunciare suo fratello al Padrone. Demir, che è già fuori di sé, si avventa contro Gaffur cacciandolo dalla tenuta.

Gaffur, rimasto senza una casa, è andato a vivere in una baracca insieme agli altri braccianti. Rasit, venutolo a sapere e attenendosi agli ordini dati da Demir e da Saniye, lo costringe ad andare via anche da lì. A villa Yaman viene consegnata una busta per Zuleyha che però non è in casa; Sevda ritira la busta e, insospettita, decide di aprirla. All’interno ci sono delle foto di Umit e Demir insieme. Sevda, furiosa, decide di andare a parlare ancora una volta con Umit per accertarsi che metta fine a questa relazione una volta per tutte.

Umit rivela a Sevda di essere sua figlia. Sevda, scioccata per ciò che scopre, ha un infarto e viene ricoverata. Zuleyha, recatasi per altri motivi in ospedale, viene informata da Mujgan dell’accaduto e corre da Sevda. Poco dopo la raggiungerà anche Demir.

Sevda è in ospedale per un infarto avvenuto durante un drammatico confronto con Umit, che le ha rivelato di essere sua figlia. Sevda dice alla figlia di non averla abbandonata ma Umit resta convinta delle colpe della madre. Giunge Sermin che chiede a Sevda chi sia Ayla; Sevda per non rispondere si finge confusa. Fikret, che non è in Germania come conferma la visita di Fekeli al suo socio ad Amburgo, ha spedito a Zuleyha foto che mostrano Umit in atteggiamenti intimi con Demir. Umit, complice di Fikret, in un sol colpo vorrebbe scagionare se stessa e allertare Demir suggerendogli che Fikret potrebbe essere il mittente delle foto; ma alla fine – offesa perché Demir non la vuole alla festa di Adnan – abbraccia la “causa” di Fikret. Gaffur, cacciato dalla villa, si impegna in lavori occasionali, mentre Uzum confessa a Gulten di sentire la sua mancanza e quella di Saniye.

Fikret e Umit continuano a tramare per distruggere la felicità di Demir e Zuleyha. Mentre alla villa sono tutti emozionati per la festa di compleanno del piccolo Adnan, Gaffur vaga per la città in cerca di cibo e di un letto caldo. Infine si rifugia nella stalla di villa Yaman, addormentandosi in preda alla fame. I festeggiamenti continuano e alla festa si presenta anche Umit, e Demir si innervosisce. Demir annuncia che il suo regalo di compleanno per Adnan è dare al figlio il nome del suo vero padre.