Terra amara, anticipazioni dal 6 all’11 novembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 6 a sabato 11 novembre 2023

Lutfiye, zia di Fikret, è arrivata ad Adana su richiesta di Fekeli per parlare con il nipote e dissuaderlo dal mettere in pratica i suoi desideri di vendetta, ma Fikret non intende desistere. Dopo il fallimento dell’attentato dinamitardo è su tutte le furie e si scaglia anche contro Mujgan, la quale decide di prendere le distanze da lui. Anche il rapporto tra Saniye e Gaffur non sembra potersi ricucire. Saniye, infatti ha assistito all’ennesima meschinità del marito.

Durante una visita alle baracche, Gaffur non ha spontaneamente dato i suoi soldi ad una donna vittima di strozzinaggio ed è stato solo grazie all’intervento di Sevda se Gaffur le ha consegnato i soldi che le servivano. Demir e Zuleyha, invece, vivono per la prima volta da coppia innamorata. Lui, dopo essersi scusato del modo in cui l’aveva costretta a sposarlo, le chiede di nuovo la mano e la porta in luna di miele.

Zuleyha e Demir si godono la loro seconda luna di miele. Fekeli chiede a Lutfiye di restare per cercare di placare l’ira di Fikret e lei accetta. Fikret confessa a Mujgan di essere innamorato di lei. Lutfiye va al circolo con Fikret e conosce Sermin, Fusun, Sennur e Ilknur.

Fikret capisce che Umit è innamorata di Demir. Tornato a casa, dopo il viaggio con Zuleyha, Demir va a un ristorante per incontrare Erkan e il suo amico Dursun con il quale dovrebbe negoziare per acquistare un suo terreno che è accanto al magazzino di Kavakli ma le cose non vanno come previsto e Demir aggredisce Ramazan, che lo aveva provocato facendo battute su Sevda.

Demir torna a casa coperto di sangue. L’indomani racconta a Zuleyha di aver fatto a botte con Ramazan il vetraio perché ha insultato Sevda. Zuleyha si reca alla vetreria e distrugge tutto con una spranga di ferro, attirando l’attenzione dei passanti e guadagnandosi una denuncia. Umit, approfittando dell’amicizia con Zuleyha, si presenta a casa Yaman, senza avvisare, con un piano che però fallisce. Fekeli regala a Lutfiye un’ampia dependance dove lei potrà dedicarsi alle sue passioni.

Mujgan chiede a Fikret di scegliere tra l’amore e la sete di vendetta. Zuleyha e Saniye fanno visita ai braccianti delle baracche e lì Saniye confessa che la sua opinione su Sevda è cambiata. Uzum sfoggia il suo inglese, ma non può seguire la lezione alla radio perché Gaffur l’ha rubata. Demir si ferma per prestare soccorso a un uomo con l’auto in panne, ma viene colpito alla testa. Chi sarà il misterioso aggressore?

La storia tra Demir e Umit prosegue e Sevda decide di parlare di nuovo con la dottoressa per costringerla a chiudere la relazione con Demir. Nel frattempo, si consuma l’incontro-scontro tra Demir e Fikret. Sermin, dopo aver accompagnato Fadik e Rasit a fare un servizio fotografico per il loro fidanzamento, incontra in città Lutfiye, zia di Fikret, con la quale si ferma a parlare. Nel corso della conversazione, Lutfiye vede passare Fikret e, preoccupata per il nipote, si congeda velocemente da Sermin e lo segue. Mentre Zuleyha, Sevda e Gulten si trovano nella scuderia di villa Yaman, un bracciante corre da loro a chiedere aiuto perché la figlia di una delle braccianti ha avuto un incidente. Le tre donne corrono in aiuto della bambina e la portano in ospedale. SaràUmit a soccorrere e curare la piccola.

Dopo l'incontro con Esma a Istanbul Demir capisce che l'autore dei manifesti che stanno minando la reputazione degli Yaman è Fikret. Di conseguenza capisce che è lo stesso Fikret l'autore di un fallito attentato ai danni dell'azienda e rimprovera Zuleyha di avergli taciuto ciò che sapeva di lui. Ma Zuleyha ha taciuto nel timore di una reazione sconsiderata di Demir. La voce dell'attentato giunge a Fekeli che si reca con Luftiye nel "covo" di Fikret e lì viene colto da un infarto nello scoprire che è proprio il nipote l'autore dell'attentato.