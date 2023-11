Terra Amara anticipazioni: Demir accetta Fikret come fratello, ma poco dopo…

Nel corso dell’ultima puntata della terza stagione di Terra Amara succederà davvero di tutto: oltre al rapimento della piccola Leyla, i telespettatori avranno infatti modo di assistere alla tanto agognata rappacificazione tra Demir Yaman (Murat Unalmis) e il fratellastro Fikret Fekeli (Furkan Fulali), ma la felicità per tale avvenimento lascerà presto spazio ad uno spiacevole imprevisto…

Terra Amara, news: Fikret aiuta Demir nelle ricerche di Leyla

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, la storyline partirà nel momento in cui Fikret deciderà di offrire il suo aiuto a Demir per ritrovare la piccola Leyla, apparentemente rapita dagli uomini al servizio del misterioso Hakan Gumusoglu (Ibrahim Çelikkol), ossia il fratello di Ercan, l’uomo investito mortalmente, in maniera accidentale, da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik).

Demir ipotizzerà infatti che il suo ex socio Hakan possa avercela con lui per il fallimento di un’azienda, avvenuto in seguito al suo abbandono, che avevano aperto insieme anni prima. Tuttavia, il rapimento di Leyla si concluderà in maniera del tutto insolita, visto che la bimba verrà ritrovata da Zuleyha (Hilal Altinbilek) all’ingresso di villa Yaman, dopo che un uomo le dirà via telefono di andare lì. Una conclusione felice della faccenda che però farà da apripista ad un altro intrigo…

Terra Amara, spoiler: Demir accetta Fikret come fratello!

Innanzitutto, al fine di dimostrargli la propria riconoscenza per come l’ha aiutato nelle ricerca di Leyla, Demir farà sapere a tutti i suoi dipendenti che, da quel momento, tutti devono rapportarsi a Fikret con rispetto perché è suo fratello e l’ha accettato all’interno della sua famiglia. Tra le altre cose, Demir chiederà a Fikret scusa per il comportamento che ha sempre avuto con lui il loro padre Adnan, obiettivo che il giovane Fekeli si era sempre posto fin dal suo arrivo “in incognito” a Cukurova.

I due uomini si stringeranno così la mano, pronti a dare il via al loro nuovo rapporto basato sulla fratellanza, ma il destino avrà in serbo qualcos’altro. Non a caso, pochi minuti dopo, la polizia farà irruzione a villa Yaman per arrestare Demir!

Terra Amara, trame: Demir viene arrestato

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che la polizia avrà trovato, nascosto sotto terra, il corpo senza vita di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) e l’indiziato numero uno sarà proprio Demir, ossia l’ultima persona ad aver discusso con lei in forma plateale. La colpevole dell’assassinio è però Ümit Kahraman (Hande Soral), che ha sparato per sbaglio alla madre quando cercava di colpire proprio Yaman.

A tale verità, il magistrato non darà alcun peso nonostante la testimonianza fornita da Zuleyha, e per Demir si apriranno le porte del carcere. Il tutto mentre Umit, dopo aver ricattato Demir minacciando di incastrarlo per l’omicidio, continuerà ad abitare nella mansione Yaman, più precisamente a casa di Sermin (Sibel Tascioglu) e Betül (Ilayda Çevik).

Un risvolto importante per la trama, anche perché, sentendosi minacciato non solo da Ümit ma pure da Hakan Gumusoglu, Demir prenderà, in accordo con Fikret, una decisione estrema che cambierà per sempre gli equilibri di Cukurova…