Terra Amara anticipazioni: Leyla viene rapita!

Finale al cardiopalma per la terza stagione di Terra Amara. Gli abitanti di Cukurova verranno infatti sconvolti da una serie di eventi che sfoceranno in un clamoroso addio. E tutto partirà dalla piccola Leyla, che verrà rapita per qualche ora da un misterioso nemico di Demir Yaman (Murat Unalmis)…

Terra Amara, news: Leyla sparisce nel nulla

Per riallacciarci a questa storyline, è bene ricordare che cosa succederà ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik): quest’ultimo finirà in carcere dopo essersi costituto per la morte di Ercan Gumusoglu, investito per sbaglio mentre si trovava in macchina con Çetin (Aras Senol), che all’inizio si prenderà la colpa di quanto accaduto.

Ovviamente, ad interessarsi della faccenda ci penserà anche Fikret (Furkan Palali), che si recherà al funerale dell’uomo e sentirà alcuni dei suoi amici parlare di un tale Hakan (Ibrahim Çelikkol), ossia il fratello di Ercan. Intercettato il discorso tra gli uomini, Fikret capirà subito che Hakan ce l’ha per qualche ragione con Demir e penserà di mettersi in contatto immediatamente con il fratellastro per avvisarlo del pericolo imminente. Proprio in quegli stessi attimi, a villa Yaman, la piccola Leyla sparirà nel nulla, cosa che farà entrare Zuleyha (Hilal Altinbilek) nella disperazione più totale.

Terra Amara, spoiler: ecco chi è Hakan Gumusoglu

Appena entrerà a conoscenza di quanto accaduto a Leyla, Fikret andrà con Demir a cercarla e, durante il tragitto in macchina per denunciare il rapimento alla polizia, avrà modo di scoprire chi sia il misterioso Hakan Gumusoglu, dopo averlo chiesto direttamente al fratellastro. Demir dirà infatti di conoscere l’uomo poiché è stato un suo vecchio compagno d’università, con il quale aveva poi fondato un’azienda, lasciata dopo poco tempo per prendere servizio nella Holding Yaman.

Un abbandono, quello di Demir, mal digerito da Hakan, dato che poi la sua società era fallita lasciandolo con un grosso debito in mano. Ascoltata la storia, Fikret metterà quindi in guardia Demir e gli dirà che Ercan, l’uomo investito accidentalmente da Ali Rahmet, era il fratello di Hakan. Per questo, Demir inizierà a prendere in considerazione l’idea che sia stato proprio Hakan a rapire Leyla, dopo aver comprato con l’inganno a Zuleyha una parte delle azioni della società Yaman.

Terra Amara, trame: Leyla viene ritrovata ma…

Comunque sia, possiamo anticiparvi che il rapimento di Leyla si concluderà in maniera del tutto insolita: dopo qualche ora, senza nemmeno chiedere un riscatto, un uomo telefonerà a Zuleyha e le svelerà di aver lasciato la bambina, ancora all’interno della sua culla, all’ingresso di villa Yaman. Zuleyha correrà quindi all’esterno della sua abitazione e potrà riabbracciare Leyla, così come Demir, e tirerà un sospiro di sollievo.

Lo stesso non si potrà dire, invece, di Fikret, visto che noterà nella culla un bigliettino con su scritta una minaccia diretta a Demir. Un particolare di cui, ovviamente, informerà Yaman e che innescherà una serie di eventi, di cui vi parleremo molto presto… Seguici su Instagram.