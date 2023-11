Terra Amara anticipazioni: Zuleyha e Sevda occultano un cadavere, ecco perché

Una rapina a notte fonda sarà al centro della scena delle prossime puntate italiane di Terra Amara. Mentre Demir Yaman (Murat Unalmis) sarà in carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere Ümit Kahraman (Hande Soral), uno squadrone di criminali si introdurrà infatti nella tenuta Yaman e la metterà a soqquadro. Un evento improvviso che, ad un certo punto, costringerà Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) ad occultare un cadavere. Facciamo dunque chiarezza per capire meglio che cosa succederà…

Terra Amara, news: Demir e Zuleyha lontani dalla tenuta

La storia si metterà in moto nel momento in cui Umit cadrà inavvertitamente dalle scale durante una discussione con Fikret Fekeli (Furkan Palali), il quale invece di prestarle soccorso tenterà una disperata fuga con Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) che non andrà a buon fine.

Nonostante il mancato aiuto di Fikret, Umit penserà dunque di accusare l’ex amante Demir di quello che le è successo, una volta che si risveglierà da un breve coma, e l’imprenditore verrà trattenuto in carcere (dove era già stato portato a causa della testimonianza della domestica della dottoressa, trovatasi ad assistere ad una discussione tra i due amanti il giorno dell’incidente).

Certa dell’innocenza del marito, Zuleyha si metterà quindi sulle tracce di Fikret e chiederà aiuto al suo amico ex commissario, riuscendo nel suo intento. Per farlo, la Altun dovrà però allontanarsi da Cukurova e lascerà i piccoli Adnan e Leyla alle cure di “nonna” Sevda!

Terra Amara, trame: Adnan in pericolo!

Una scelta, da parte di Zuleyha, che si rivelerà azzardata, dato che quella sera stessa diversi uomini faranno irruzione nella tenuta Yaman e, dopo aver rinchiuso tutti i dipendenti nelle stalle (minacciando di bruciarle), entreranno in casa per rubare tutti i gioielli e il denaro disponibile. A quel punto, Sevda si farà coraggio e, quando quasi tutto lo squadrone di criminali sarà andato via, si troverà faccia a faccia con un ladro, puntandogli contro una pistola.

Sentendosi minacciato, l’uomo abbasserà immediatamente la sua arma, ma l’arrivo di Adnan rimetterà in discussione tutto quanto: il criminale riuscirà infatti a prendere il bimbo in braccio e minaccerà di fargli del male riappropriandosi della sua pistola. Sevda sparerà quindi un colpo alle spalle del malvivente, ma ad ucciderlo sarà Zuleyha, rientrata all’improvviso nella sua proprietà. La Altun premerà infatti il grilletto quando si renderà conto che l’uomo, pur ferito, intendeva tentare di colpire Sevda!

Terra Amara, spoiler: Zuleyha e Sevda occultano il cadavere del criminale ma…

Tutto questo a quali risvolti porterà? Sorprendentemente, Zuleyha sceglierà di non rivolgersi alla polizia e chiederà a Sevda di aiutarla ad occultare il cadavere del ladro. Le due si recheranno quindi nei campi vicino al fiume, seppelliranno l’uomo e soltanto in un secondo momento chiameranno le autorità per denunciare il furto avvenuto a villa Yaman.

Da un lato Zuleyha agirà in quel modo poiché certa del fatto che i ladri abbiano agito per conto di Fikret; dall'altro ai telespettatori verrà subito mostrato che qualcuno ha osservato da lontano Zuleyha e Sevda mentre occultavano il sopracitato cadavere. Si tratta di un uomo che, il mattino successivo, si presenterà da Gaffur (Bulent Polet) per chiedere un lavoro dai Yaman… ma con quali intenzioni?