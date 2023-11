Un posto al sole: la decisione di Clara | Trama 1° dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 1° dicembre 2023

Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) sta per andarsene da Napoli. Clara (Imma Pirone), spinta dalle minacce di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), prende una decisione non facile e persino inattesa. Micaela (Gina Amarante) ha ormai deciso di co-condurre il programma con Michele (Alberto Rossi) e in tal senso pare avere le idee chiare, tanto da dettare anche le prime condizioni. Una nuova lite tra Lollo e un amichetto di scuola porterà Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) su due posizioni opposte. Seguici su Instagram.