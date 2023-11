Un posto al sole: Alberto vede Clara con Eduardo. Come reagirà? | Trama 17 novembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 17 novembre 2023

L’idea di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) – con la complicità di Gabriella (Teresa Del Vecchio) – per denigrare Lara (Chiara Conti) nei confronti delle altre detenute prende forma e sembra funzionare. Alberto Palladini (Maurizio Aiello) sorprende Clara (Imma Pirone) insieme a Eduardo (Fiorenzo Madonna) e ne resta talmente turbato da prendere una grave decisione nei confronti della ragazza. Raffaele (Patrizio Rispo), “ossessionato” da Renato (Marzio Honorato), ha un’idea per toglierselo di torno e farlo impegnare in un’attività salutare per il corpo e lo spirito… Seguici su Instagram.