Beautiful, Hope a Liam: “Non ci sono riuscita!” | Trama 18 dicembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 18 dicembre 2023

Dopo essersi soffermato su alcuni ricordi con Hope (Annika Noelle), Thomas (Matthew Atkinson) si rimprovera invitando se stesso a non cedere a certi pensieri: la ragazza è sposata con un altro. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è sempre più fiduciosa sul futuro dei genitori. Brooke (Katherine Kelly Lang) assicura a Ridge (Thorsten Kaye) di non dubitare dei suoi buoni propositi, non celando accuse verso Steffy e Taylor (Krista Allen). Hope si commuove nello spiegare a Liam (Scott Clifton) il perché non abbia riportato Douglas (Django Ferri) a casa: per quanto le manchi, vede come il bambino sia felice con i Forrester e non se l'è sentita di strapparlo via da quella situazione.