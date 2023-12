Beautiful: Bill capisce il desiderio di Thomas ma… | Trama 2 dicembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 2 dicembre 2023

Thomas (Matthew Atkinson) cerca di spiegare a Hope (Annika Noelle) il proprio punto di vista, chiedendole di concedergli la possibilità di dare prova di se stesso. Parlando con Liam (Scott Clifton), Bill Spencer ammette di capire il desiderio di Thomas di stare con suo figlio, visto come non gli è stato possibile crescere lo stesso Liam e Wyatt (Darin Brooks). Tuttavia Bill non crede sia la cosa giusta per il bambino ed è fiducioso che, in tribunale, il passato di Thomas giocherebbe a favore di Hope e Liam. Seguici su Instagram.