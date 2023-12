Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 21 dicembre 2023

Approfittando di un momento di assenza di Finn (Tanner Novlan), Sheila (Kimberlin Brown) si intrufola in casa avvicinandosi al box di Hayes, potendo così prendere in braccio il bambino. Brooke (Katherine Kelly Lang) affronta Taylor (Krista Allen), dichiarando alla rivale che i suoi tentativi di portare via Douglas (Django Ferri) e Ridge (Thorsten Kaye) dalla sua casa finiscono qui.