Beautiful, anticipazioni americane: Eric Forrester si salverà?

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, sta tenendo banco la storyline che vede Eric Forrester colpito da una misteriosa quanto fatale malattia. Dunque lo stilista potrebbe essere arrivato alla fine… ma sarà così? Fin dall’inizio vi abbiamo espresso più di una perplessità in merito, considerando vari dettagli: l’assenza di un annuncio in pompa magna dell’uscita di scena di un interprete storico quale John McCook (come era successo, per esempio, ai colleghi Susan Flannery e Ronn Moss), oltre che al lasciare indefinita la natura della patologia che affligge il patriarca, mai definita con un nome e che lascerebbe, dunque, più di una via d’uscita.

E, infatti, questa potrebbe essere una trama destinata a risolversi con un fatidico miracolo natalizio, grazie all’aiuto della scienza. Certo, questo significherebbe aver sprecato mesi dietro ad una vicenda che non lascerà conseguenze o segni… ma non sarebbe la prima volta!

Veniamo agli aggiornamenti, che hanno visto Eric impegnato a raccogliere parte della sua famiglia in un ultimo party con cui avrebbe celebrato la propria vita, i propri affetti e l’imminente morte. Affamato di vita, Eric ha voluto mantenere segreta la propria condizione, desiderando trascorrere gli ultimi momenti in allegria, senza turbare gli altri con l’ombra della propria dipartita. Un piano riuscito solo a metà visto che, nel frattempo, tutti hanno scoperto che lo stilista è malato e hanno solo fatto finta di non sapere, per cercare di esaudire le ultime volontà dell’uomo.

Visto l’aggravarsi dei sintomi in maniera precipitosa, Eric ha anticipato l’evento e, così, solo Thorne Forrester e Bridget Forrester sono riusciti a rientrare a Los Angeles in tempo. Gli altri figli di Eric, che vivono all’estero, ovvero Rick Forrester, Felicia Forrester e Kristen Forrester Dominguez, sono stati assenti, causa un safari in Africa.

Nel corso della serata, durante la quale Eric ha potuto scambiare un momento di affetto con ognuno dei presenti, il patriarca ha scoperto la verità: tutti sapevano e la sfida con Ridge in passerella lo ha visto perdente. Colpito dal gesto del figlio, che gli ha lasciato credere di aver vinto, mettendo così in produzione la sua ultima e costosissima collezione, Eric gli ha espresso il proprio affetto, non mostrandosi affatto offeso dalla bugia a fin di bene. Peccato che, proprio in quel momento, Eric è collassato a terra, perdendo i sensi dopo aver tranquillizzato i suoi cari: ha accettato che il suo momento è giunto e li ha invitati a volersi sempre bene tra loro.

Nei prossimi episodi, Eric si ritroverà in ospedale, in coma, tra la vita e la morte. Attorno al suo capezzale, oltre al dolore, ci sarà spazio anche per lo scontro, dettato dalle diverse opinioni sul da farsi. Già nelle precedenti puntate, era stato rivelato come Eric avesse legalmente deciso di affidare a Ridge il controllo sul proprio destino, qualora gli fosse successo qualcosa e non si fosse trovato nella condizione di poter decidere. Tramite un flashback il pubblico d’oltreoceano apprenderà inoltre come il padre si sia raccomandato col figlio di non trascinare la sua vita oltre l’umana pietà, invitandolo a non fare niente di straordinario oltre i normali protocolli previsti.

Insomma, Eric ha espresso il desiderio di non essere oggetto di accanimento terapeutico. Fatalità, però, John Finnegan rivelerà di aver forse trovato una cura per salvare la vita al nonno della moglie: desideroso di evitare un dispiacere a Steffy, Finn ha lavorato ad una possibile soluzione e proporrà l’idea di sottoporre Eric ad un trattamento sperimentale.

Tutta la famiglia si appiglierà a questa piccola speranza, ma Ridge si opporrà. Desideroso di rispettare la volontà paterna, l’uomo si rifiuterà di rendere Eric la cavia di un protocollo che non offre certezze se non quella di accanirsi sul corpo del parente (che ha espresso il desiderio di andarsene con dignità). L’interprete di Ridge, Thorsten Kaye, anticipa:

Ci saranno due fronti, in pratica tutta la famiglia da una parte e Ridge dall’altra, unico incaricato di eseguire le volontà di Eric e dunque colui a cui spetta prendere la decisione più difficile, ovvero quella di staccare la spina. Quando decidi di amare qualcuno, sai che quel rapporto non sarà per sempre ma che, ad un certo punto, uno dei due se ne andrà per primo e sarà drammatico. Non ci pensi, è implicito, fino al momento in cui l’altra persona non ti crolla davanti agli occhi. Le opinioni degli altri avranno un impatto su Ridge, che si troverà ad un difficilissimo bivio, in cui tutta la responsabilità cadrà su di lui. In pratica gli si chiederà di giocare a fare Dio con la vita del padre. Lasciare andare qualcuno è difficile, specie quando c’è una fievole speranza che possa esserci una soluzione.

Gli spoiler segnalano che Finn e Bridget cercheranno di arrivare ad una soluzione al problema medico di Eric, prima che sia troppo tardi. Riusciranno a vincere questa corsa contro il tempo? Seguici su Instagram.