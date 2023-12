Beautiful: Krista Allen (Taylor) fuori dalla soap | News americane

Dopo mesi di ipotesi, sospetti e silenzi, è arrivata la conferma: Krista Allen (Taylor Hayes) esce da Beautiful. A rivelarlo è la stessa attrice, tramite un’intervista al sito Deadline, nel giorno della cerimonia dei Daytime Emmy, che l’hanno vista in gara con una nomination nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista.

Una bella soddisfazione per l’interprete, rovinata però dalla consapevolezza che non farà più parte dello show. E come già accaduto per altri illustri casi precedenti, ovvero quelli di Jacob Young (ex Rick Forrester) e Rena Sofer (ex Quinn Fuller Forrester), anche stavolta la questione non è priva di polemiche, sia sui social – dove la Allen, alle prese con un difficile recast, è riuscita a ritagliarsi una discreta fetta di supporter – ma anche da parte dell’attrice stessa.

Pure stavolta, sul banco d’accusa, ci sono le modalità e le motivazioni con cui la produzione ha agito nei confronti di un membro del cast. Questo il racconto di Krista:

La cosa folle è che, poco prima di essere liquidata, sono stata coinvolta nel servizio fotografico del cast, mentre poi, una settimana dopo, mi hanno chiamata dicendomi: “Non ti terremo per il tuo terzo anno, ti ringraziamo, sei stata fantastica, arrivederci”. Sono rimasta sbalordita. La cose più difficile è stata restare in silenzio, ma pensavo che lo show avrebbe annunciato la cosa e invece non ne hanno mai parlato. Poi di recente è stato il mio secondo anniversario in Beautiful e i fan hanno iniziato a chiedere che fine avessimo fatto io e Taylor, dichiarando di rivolerci sulla scena.

L’attrice e il suo alter ego sono infatti apparse in una ventina di episodi tra oggi e l’annuncio della candidatura agli Emmy di Krista, risalente ormai alla scorsa primavera. Un portavoce della produzione ha dichiarato che non sono soliti fare commenti sullo stato contrattuale del cast e pare che all’attrice sia stato offerto un declassamento a recurring, sebbene il suo contratto regolare sarebbe scaduto solo tra un anno.

Il manager della Allen ha fatto sapere a Deadline che alla sua cliente era stato offerto solo un episodio dopo mesi di niente, in cui avrebbe recitato due battute in totale, qualcosa che hanno ritenuto inaccettabile. Come racconta l’interprete, ha iniziato ad avvertire che qualcosa stesse cambiando nei suoi confronti proprio in concomitanza con la sua nomination:

Ero molto orgogliosa e soddisfatta. Ho iniziato con la consapevolezza di quanto sarebbe stato difficile sostituire qualcuno come Hunter Tylo, ma con il tempo ho ricevuto l’apprezzamento dei fan e avere una nomination per il mio primo anno di presenza era stata una conferma. Ma un mese dopo le cose sono iniziate a cambiare: non ricevevo i copioni e le riprese erano solo due settimane in avanti rispetto alla messa in onda. Mi è sembrato strano ma ho semplicemente aspettato, mentre anche gli spettatori iniziavano a farsi delle domande. Anche il mio agente ha provato ad avere dei chiarimenti, ma non ha ricevuto delle risposte. Così alla fine ho pensato che le cose sarebbero dovute andare così e mi sono messa l’animo in pace.

L’attrice ora programma un cambiamento di vita:

Mi trasferirò ad Atlanta in Georgia, ho pensato sia una buona idea per chiudere questo bel capitolo e aprirne un altro.

Krista ha inoltre aggiunto di non aver ancora ricevuto messaggi o telefonate dai colleghi, ad eccezione di Kimberlin Brown (Sheila Carter) che le ha augurato buona fortuna per la serata degli Emmy. Tuttavia ha anche specificato di ritenere che, al momento dell’intervista, nessuno di loro fosse a conoscenza del fatto che il suo contratto fosse stato sciolto, altrimenti ne avrebbero sicuramente parlato. Lei non ha voluto informare nessuno in questi mesi.

L’attrice è sempre stata molto entusiasta del personaggio di Taylor, spiegando di essersi preparata studiandone la storia e, in particolare, osservando l’interpretazione della Tylo nei primi anni ’90, ispirandosi a quell’immagine per il ruolo. Riguardo al futuro di Taylor, l’attrice ha concluso:

Spero torni in scena, anche con un nuovo recast qualora Hunter non volesse riprendere la parte. Credo sia un personaggio fondamentale per la soap, la cui presenza è necessaria.

Alla lista degli ex insoddisfatti, negli ultimi giorni si è aggiunta anche Tracy Melchior, che nel 2001 entrò in Beautiful come recast di Kristen Forrester, continuando a fare delle partecipazioni guest nel corso degli anni, l’ultima delle quali nel 2017. L’attrice ha colto con pungente ironia le lamentele di molti fan sui social riguardo l’assenza del suo personaggio e di altri nella storyline che vede Eric Forrester in pericolo di vita.

Dei molti figli dello stilista fuori scena, solo Thorne Forrester (Winsor Harmon) e Bridget Forrester (Ashley Jones) sono stati coinvolti, escludendo gli altri, ovvero Kristen Forrester Dominguez, Felicia Forrester e Rick Forrester con la scusa di un safari in Africa che avrebbe impedito loro di raggiungere il capezzale del padre morente. La Melchior ha sottolineato la stranezza della decisione, chiarendo che lei avrebbe partecipato più che volentieri se le fosse stato chiesto.