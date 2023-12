Il paradiso delle signore 8: la scoperta di Tancredi | Trama 12 dicembre 2023

Anticipazioni puntata 66 Il paradiso delle signore 8 di martedì 12 dicembre 2023

Matilde (Chiara Baschetti) ha intenzione di chiedere l'annullamento del matrimonio con Tancredi (Flavio Parenti) e decide di consultare il suo avvocato. Irene (Francesca Del Fa) trascura un po' Alfredo (Gabriele Anagni) per colpa del nuovo incarico lavorativo al Circolo. Rosa prende una decisione in merito al suo futuro da insegnante. Tancredi nota qualcosa di sospetto nei confronti di Flora (Lucrezia Massari) e scopre che gli ha nascosto una lettera. Per questo motivo decide di indagare e fa una scoperta sconcertante.