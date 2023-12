Il Paradiso delle Signore 8: Marta fa una proposta a Matilde | Trama 20 dicembre 2023

Anticipazioni puntata 72 Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 20 dicembre 2023

Umberto (Roberto Farnesi) rassicura Flora (Lucrezia Massari) per l’ennesima volta: il ritorno di Adelaide (Vanessa Gravina) non lo ha colpito tanto da incrinare il loro rapporto. Clara (Elvira Camarrone) vorrebbe cercare l’autrice della lettera per parlare dello stilista Botteri (Luca Ferrante). Maria (Chiara Russo) ricama le iniziali del fazzoletto di Matteo (Danilo D’Agostino) ma senza dirgli nulla. Marcello (Pietro Masotti) fa una sorpresa ad Adelaide per conquistarla. Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) inizia a lavorare al Paradiso delle Signore. Marta (Gloria Radulescu) vuole aiutare Tancredi (Flavio Parenti) e fa una proposta a Matilde (Chiara Baschetti), che sembra essere d’accordo. A sorpresa, infine, si presenta Vittorio (Alessandro Tersigni). Seguici su Instagram.