Il paradiso delle signore 8: Vittorio scopre il ruolo di Marta nella partenza di Matilde | Trama 21 dicembre 2023

Anticipazioni puntata 73 Il paradiso delle signore 8 di giovedì 21 dicembre 2023

Umberto (Roberto Farnesi) è infastidito dall’atteggiamento di Adelaide (Vanessa Gravina); la donna infatti ha trascorso la notte fuori dalla Villa e Guarnieri chiede spiegazioni. Matilde (Chiara Baschetti) parte per il Giappone e Tancredi (Flavio Parenti) lo viene a sapere solo quando la donna ormai è lontana. Matteo (Danilo D’Agostino) rimane colpito dal gesto di Maria (Chiara Russo) quando scopre che è stata lei a ricamare il fazzoletto destinato alla madre. Umberto suggerisce a Vittorio (Alessandro Tersigni) di stare lontano da Tancredi per evitare ulteriori contrasti. Conti tuttavia scopre che è stata proprio Marta (Gloria Radulescu) a suggerire a Matilde di allontanarsi per un po’ da quell’ambiente (al momento tossico per lei). Seguici su Instagram.