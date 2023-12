Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 2 al 5 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da martedì 2 a venerdì 5 gennaio 2024

Botteri si confida con Concetta raccontandole di una sua storia d’amore finita da molto tempo che lo ha profondamente segnato e lei lo invita a non rinunciare ai sentimenti. È il giorno dell’inaugurazione della fabbrica: Vito è molto emozionato e Vittorio gli infonde coraggio. Matteo riceve una telefonata sospetta dalla clinica in cui è ricoverata la madre e si preoccupa. Esce un articolo di cronaca rosa che insinua la fine del matrimonio di Matilde e Tancredi non la prende affatto bene, tanto che ha un ennesimo duro scontro con Vittorio.

Elvira ha avuto un piccolo incidente con la macchina del padre, che ora è ammaccata e Salvatore si offre di aiutarla per rimetterla a posto senza che lui la scopra. Lei lo ringrazia in un modo molto affettuoso. Adelaide va a trovare Marcello a casa e conosce Rosa. Matteo presenta la madre alle veneri e a Maria; Concetta la invita a pranzo. Vito fa delle domande scomode a Maria su Matteo, ma lei è abile a svicolare.

Maria confessa a Irene che conoscere Silvana, la madre di Matteo, l’ha turbata e Irene prova a mitigare i tormenti dell’amica. Marcello suggerisce a Salvatore di organizzare delle serate musicali in caffetteria, mentre Elvira scopre che Tullio si trasferirà a Milano per starle vicino. Marta non vuole parlare al padre della sua situazione sentimentale e conta di tornare al più presto in America. Tancredi, intanto, non si è rassegnato a perdere sua moglie e decide di assumere un investigatore privato per spiare Vittorio e Matilde. Marcello chiede ad Adelaide di riprendere la loro relazione, ma la Contessa, pur amando Barbieri, ha già fatto la sua scelta.

Concetta vuole invitare a cena Matteo e Silvana, ma Maria cerca di non darle spago. Salvo viene a sapere che Tullio si trasferirà a Milano e si scoraggia, mentre i suoi amici lo spronano a realizzare l'idea del night club proprio per far colpo su Elvira. Marta fa una scoperta molto spiacevole riguardo al suo lavoro oltreoceano e la Contessa cerca l'appoggio di Umberto per aiutarla. Intanto l'investigatore privato assunto da Tancredi è sulle tracce di Vittorio e Matilde.