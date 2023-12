Tempesta d’amore, anticipazioni dal 17 al 23 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 17 a sabato 23 dicembre 2023

Constanze capisce che Paul vuole lasciarla e simula un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Ignaro che la fidanzata lo stia manipolando, Lindbergh rinuncia ancora una volta a dirle la verità.

Gerry non riesce a mentire a Merle, finendo così per confessare a quest’ultima che è Shirin il suo grande amore e di voler stare con lei.

Rosalie ritrova la banconota col numero di Raphael, ma non sa cosa fare. Nell’attesa di prendere una decisione, la donna nasconde la banconota, che viene però trovata da Michael. Ignaro di cosa si tratti, il medico decide di digitare il numero di telefono…

Josie scopre che Paul non ha lasciato Constanze e si infuria. Tra i due scoppia una lite, che viene vista da Henning…

Merle resta così sconvolta dalle parole di Gerry da avere un crollo emotivo. A quel punto il ragazzo inizia a chiedersi se abbia preso la decisione giusta…

Constanze decide di separare Paul e Josie con un piano diabolico: far sedurre l’uomo da una sua attraente amica di nome Tatjana. Funzionerà?

Rosalie decide di non chiamare Raphael per non mettere in pericolo il suo rapporto con Michael, con cui scoppia comunque una discussione. Per provare la propria fedeltà al medico, la donna decide di distruggere la banconota…

Gerry decide di rinunciare al suo amore per Shirin e restare con Merle. Sconvolta la Ceylan, cerca conforto in Josie, che le consiglia di lottare per il suo amore.

Paul respinge i tentativi di Tatjana di flirtare con lui, ma gli viene somministrato a sua insaputa un potente sedativo. E così l’indomani mattina Lindbergh si sveglia a letto con la donna…

Shirin cerca di riavvicinarsi a Gerry, ma poi si rende conto quanto quest’ultimo stia soffrendo per la situazione e prende una decisione sofferta.

La riappacificazione con Michael lascia un retrogusto amaro in Rosalie, che decide di rimettere insieme i frammenti della banconota. Nel frattempo Michael si candida per un lavoro da sogno a Monaco, ma – se lo ottenesse – dovrebbe rinunciare al suo viaggio con Rosalie…

Christoph è certo che nulla possa evitare ad Ariane una vita dietro alle sbarre. Quando, però, Constanze rivela all’albergatore la strategia difensiva della dark lady, l’uomo capisce di dover agire…

Josie sorprende a Paul a letto con Tatjana! Sconvolta, la ragazza non riesce a credere alle confuse giustificazioni del suo amato, che sostiene di non averla tradita, pur non ricordando nulla di quanto accaduto. La Klee gli crederà?