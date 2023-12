Tempesta d’amore, anticipazioni dal 24 al 30 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 24 a sabato 30 dicembre 2023

Pur di ottenere la posizione di primario, Michael è pronto a rinunciare al suo viaggio in Nuova Zelanda con Rosalie. In questo modo, però, finisce per mettere in secondo piano la sua relazione con la fidanzata…

Paul prova in tutti i modi a convincere Josie della sua innocenza, ma lei ormai non riesce più ad avere fiducia in lui e chiude la loro relazione. Al contrario, Constanze garantisce al fidanzato di credergli, lasciando l’uomo di stucco.

Christoph e Werner pensano ad una strategia per impedire che Ariane venga scarcerata. Nel frattempo quest’ultima è ormai certa di avere la vittoria in pugno. Avrà ragione?

Delusa da Michael, Rosalie decide di rimettere insieme i pezzi della banconota di Raphael e – con l’aiuto di Gerry – riesce a ricomporre il numero del suo amato….

Distrutto per la fine della sua relazione con Josie, Paul confessa a Constanze di averla tradita per settimane con la giovane cuoca e di essersi innamorato di quest’ultima. La von Thalheim vede così naufragare il suo piano…

Mentre Gerry prova in tutti i modi a pensare al suo futuro con Merle, quest’ultima decide di fare un passo verso il suo amato, imparando a cavalcare!

Rosalie accetta di incontrare Raphael per un appuntamento romantico in una baita, dove i due innamorati trascorrono dei momenti magici e finiscono per fare l’amore. Poco dopo, però, la Engel viene sopraffatta dai sensi di colpa…

Robert torna al Fürstenhof per assistere al processo di Ariane! Werner spera che il figlio rilasci contro la Kalenberg delle dichiarazioni che la inchiodino, ma lui rifiuta di farsi manipolare in quanto ha fiducia nella giustizia.

Constanze prova a convincere Paul a concedere una seconda chance al loro rapporto, ma lui non sente ragioni. A quel punto Henning decide di intervenire e aiutare la cugina con un piano astuto…

Nel tentativo di mettere a tacere i propri sensi di colpa, Rosalie organizza una festa per Michael. Quando il medico la ringrazia, però, la Engel non riesce più a mentire e gli confessa il tradimento con Raphael!

Il processo contro Ariane ha finalmente inizio! Quando il piano della dark lady di farsi dichiarare incapace di intendere e volere sembra dare i suoi frutti, Christoph decide di chiamare Erik come testimone. La Kalenberg, però, è disposta a tutto pur di impedire al suo ex di danneggiarla…

Grazie all’intrigo di Henning, Paul e Constanze finiscono per riavvicinarsi. E la cosa non sfugge a Josie…

Michael è sconvolto dalla confessione di Rosalie e si confida con André. Quest'ultimo prova a fargli capire di aver lui stesso delle responsabilità: dopotutto è stato lui ad innamorarsi di un'altra, spingendo la Engel tra le braccia di Raphael. Il medico, però, non sembra accettare quest'amara verità…