Tempesta d’amore: Ariane rivela che Alexandra è la sua erede contro Christoph! | Anticipazioni italiane

Più che il suo stesso destino, per Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) c’è una sola cosa che conta: la vendetta contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady rivelerà di avere già trovato la sua erede nella guerra contro il suo nemico giurato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane arrestata

Questa volta i suoi astuti piani non le basteranno più: dopo una rocambolesca fuga, Ariane Kalenberg verrà arrestata e condotta in carcere… questa volta definitivamente! Se pensavate di vedere la dark lady affrontare il proprio destino con rassegnazione, però, dovrete ricredervi…

Quando Erik (Sven Waasner) farà visita alla sua ex in carcere, si troverà infatti di fronte ad una persona non disperata, bensì trionfante! E sarà la stessa Ariane a rivelarne il motivo: ha già pronto un piano per distruggere la vita di Christoph anche dopo che lei stessa sarà uscita di scena!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane rivela ad Erik la storia di Alexandra

Ebbene, il piano di Ariane ha un nome ed un cognome: Alexandra Schwarzbach! Come già anticipato dalla dark lady ad Erik alcuni giorni fa, si tratta della moglie di Markus Schwarzbach nonché titolare della “Schwarzbach AG”, società per azioni a cui la Kalenberg ha ceduto le proprie azioni del Furstenhof. Adesso, però, ne scopriremo anche il motivo…

Ariane spiegherà infatti ad Erik che Alexandra (il cui cognome da nubile era Bamberger) fu a lungo fidanzata con Christoph, di cui era perdutamente innamorata. Poco prima delle loro nozze, però, fu improvvisamente lasciata dall’albergatore, che le preferì un matrimonio di convenienza con la ricchissima Xenia (Elke Winkens).

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra erede di Ariane

Ferita e umiliata, Alexandra cercò il riscatto sposando Markus, all’epoca migliore amico di Christoph. Ciononostante, la donna cova tutt’ora un odio profondo nei confronti del suo ex. Odio che Ariane ovviamente ha deciso di sfruttare a proprio vantaggio, consegnando le proprie azioni del Fürstenhof nelle mani dell’unica persona al mondo che odia Saalfeld quanto lei!

Insomma, sarà Alexandra Schwarzbach – che conosceremo in Italia tra qualche settimana – a raccogliere il testimone di Ariane nella guerra contro Christoph… o almeno questa sarà la speranza della Kalenberg! Vi possiamo infatti anticipare che le cose non andranno esattamente come sperato dalla dark lady… Seguici su Instagram.